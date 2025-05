Colleferro – “La magia e il silenzio” di Ermòsés Teatro Laboratorio in scena domenica 25 maggio: ecco tutti i dettagli e le info.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 25 maggio 2025, alle ore 21:00, presso l’Auditorium Fabbrica della Musica, via Sabotino 8, a Colleferro. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

LA MAGIA E IL SILENZIO: i dettagli sullo spettacolo

Spettacolo a cura di Ermòsés Teatro Laboratorio, prodotto dall’Associazione Culturale Gruppo Logos, con il patrocinio del Comune di Colleferro e con il contributo di BCC Roma.

Una pièce poetica che racconta la storia di un mago prestigiatore che ha perso la capacità di stupire e intraprende un percorso per riscoprire il significato più profondo della magia. Lo spettacolo alterna momenti di illusionismo e teatralità a scene comiche, creando un affascinante contrasto tra realtà e finzione. Viene esplorato il dualismo tra fallimento e crescita personale, mentre il tema del gioco e dell’assurdo emerge come forma di intrattenimento ma anche come strumento di riflessione sulla semplicità e sull’essenza dell’esperienza umana.

Con Matteo Gizzi, Alessandra Bizzarri, Marisa Caponera, Alessandro Caradonna, Riccardo Coculo, Assuntina De Castris, Francesco Fiocco, Mara Lanna, Alessia Panfili, Lorenzo Ricci

Consulente alla magia: Guru The Mago

Scene e costumi: Panchito Contreras

Musiche a cura di “Cour de Rome Team”

Service: BpM Audio e Light

Aiuto regia: Gillian Hassan

Regia: Maurizio Mosetti

Ermòsés Teatro Laboratorio

Il laboratorio teatrale diretto dall’attore e regista Maurizio Mosetti, promosso dall’associazione culturale Gruppo Logos, è giunto al suo 22° anno di attività.

Nel corso degli anni, il laboratorio ha portato avanti con merito un’intensa attività didattica e di ricerca artistica, contribuendo alla diffusione della cultura teatrale.

Uno degli aspetti distintivi di questo laboratorio è sempre stata l’assoluta apertura: a partire dai 14 anni in su, chiunque può intraprendere questo percorso formativo e ludico, sotto la guida esperta di Maurizio Mosetti, professionista attivo nel settore da diversi decenni.

Ermòsés Teatro Laboratorio rappresenta un cammino espressivo e creativo per avvicinarsi al teatro, per sperimentarsi e sperimentare.

L’attore crea uno spettacolo e dà vita a un’opera d’arte; l’allievo “gioca il teatro” per comprendere e crescere. Cambia la finalità, ma la grammatica resta la stessa.

