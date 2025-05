Roma – L’ attività antidroga condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma continua incessantemente.

Blitz antidroga a Roma, arrestate 17 persone negli ultimi giorni: sequestate centinaia di dosi

Negli ultimi giorni, i militari hanno arrestato ben 17 persone, in flagranza, tutte gravemente indiziate per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con il sequestro complessivo di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti del tipo crack, marijuana, hashish e cocaina.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato in poche ore 5 persone, sorprese in via Ostuni con atteggiamenti sospetti e che a seguito di perquisizione sono state trovate con diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo crack, cocaina e hashish.

Altre 5 persone, tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia Roma Frascati, sorprese in diversi interventi e notate dai militari mentre cedevano sostanze stupefacenti del tipo hashish e crack.

Sorprese e arrestate altre 4 persone dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, notate cedere sostane stupefacenti in diverse vie della città, tra cui via Baldo degli Ubaldi, via Tito Oro Nobili e nei pressi della fermata metropolitana “Barberini” con il sequestro in totale di 50 g di hashish, 76 g di marijuana e 12 dosi di crack.

In via Pullino, via della Divisione Torino e via Annio Felice, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato in diverse circostanze 3 persone intente a cedere sostanze stupefacenti del tipo crack e hashish.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo