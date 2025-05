Roma, a spasso con un giavellotto: denunciato un 57enne

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del NAS e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quartiere Torrino ed Eur, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Cosa emerge dai controlli

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di 57 anni, fermato per un controllo in un giardino pubblico, e trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un giavellotto con puntale in metallo che è stato sequestrato.

Tre persone, invece, sono state segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti

Complessivamente i militari hanno identificato 63 persone e controllato 27 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo