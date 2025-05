Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Sognando… Ballando con le stelle

23:55 TG1 Sera

00:00 Sognando… Ballando con le stelle

00:40 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La scuola romana delle risate

23:10 Tango – Puntata del 16/05/2025

00:40 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6699

21:20 Un posto al sole -EP6700

21:55 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:57 All Rise

Canale 5

21:20 Tradimento

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 John Rambo

23:15 The Chronicles of Riddick

01:38 Studio aperto – la giornata

01:55 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Fratelli di Crozza

23:40 Che tempo che fa

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

In aggiornamento…

Rai 4

20:32 Criminal Minds XIII ep.12

21:19 Il mio nome è Vendetta

22:55 Parker

00:52 Anica appuntamento al cinema

00:55 Wonderland pt.32

01:32 Criminal Minds XIII ep.12

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Gunny

23:59 L’uomo nel mirino

Rai 5

20:21 Overland L’estremo Sud – Est asiatico tra mare e terra – E6 Birmania di ieri e Myanmar di oggi: uno Stato in evoluzione – 17/08/2016

21:14 Sapiens, un solo pianeta – Città sommerse – Puntata del 11/05/2024

23:33 The Great Songwriters: Linda Perry

00:20 Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live

01:51 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 A qualcuno piace caldo

23:20 Cleopatra

Rai Premium

20:20 Il Restauratore – S2E8 – Arma a doppio taglio

21:20 Gerri – S1E2 – Come la neve al Sud

23:05 Tutto per mio figlio

01:05 Storie Italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Triangle of Sadness

00:00 Easy Love

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il palazzo del Vicerè

22:55 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 This Is Us

La 5

20:10 Uomini e donne

21:38 Crazy, Stupid, Love

00:08 Ubriachi d’amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Malati di pulito

23:30 The Bad Skin Clinic

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà

21:27 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

23:22 Strange evidence

00:22 Strange Evidence

01:21 E-Planet

01:45 Drive Up

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 Astrid et Raphaelle

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 The Closer

21:16 FBI: Most Wanted

23:03 C.S.I. Miami

00:53 Found

DMAX

21:25 I due Escobar

23:35 Border Control: Nord Europa

01:25 Real Crash TV: World Edition

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il Grande Gatsby la fine del sogno Americano

21:10 Un’epoca nuova – Pace: Uniti e divisi (pt3)

22:05 Grandi disastri 10 errori fatali: l’assassinio Kennedy

22:55 Piranesi. Un illuminista inquieto

23:50 Cristoforo Colombo: la sua formazione e i progetti di viaggio

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:19 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:16 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

