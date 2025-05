La Asl Roma 6 comunica che, a partire dal 19 maggio 2025, saranno riattivate le attività cliniche presso il Centro di Salute Mentale (CSM) di Velletri.

ASL Roma 6, riapre il CSM di Velletri: ripartono le visite psichiatriche grazie al reclutamento di nuovi medici

La riapertura, è resa possibile grazie all’impegno costante nel reclutamento di nuovo personale medico e alla collaborazione con la Regione Lazio, che ha autorizzato l’avvio di un avviso pubblico a tempo determinato già espletato.

Attualmente il servizio diretto dalla dottoressa Diana Di Pietro, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della Asl Roma 6, potrà contare su tre medici psichiatri a tempo pieno e su ulteriori supporti part-time.

Un quarto medico entrerà in servizio a partire dal mese di giugno. Parallelamente, è in fase di attivazione un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato, che consentirà di rafforzare in modo stabile l’organico. Un ringraziamento particolare al Direttore della Uoc del Centro di Salute Mentale Asl Roma 6 dott. Antonio D’Auria.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo