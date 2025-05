Velletri, installati sei velobox in vari punti della città

Velletri – Al via un nuovo intervento volto a migliorare la sicurezza stradale attraverso la collocazione di sei velobox su tratti di strada particolarmente critici del territorio comunale.

Velletri, installazione di sei velobox in vari punti della città: ecco dove e i dettagli

A seguito di numerose segnalazioni e rilievi effettuati dalla Polizia Locale è emersa la necessità di intervenire per contrastare l’eccesso di velocità, che rappresenta una delle principali cause di disagio per i residenti e di pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Dopo una prima fase avviata nel 2024, si prosegue ora con l’installazione dei velobox che saranno posizionati in via Appia all’altezza di Colle Caldara e nei pressi dell’incrocio con via Colle Noce, in via Sant’Anatolia, presso la Circonvallazione Appia all’altezza di via Acquavivola e in via del Fontanaccio.

I velobox sono stati scelti come misura di dissuasione in quanto visibili sia di giorno che di notte e quindi in grado di fungere da deterrente costante al superamento dei limiti di velocità. Con questa iniziativa l’Amministrazione intende ribadire l’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole della strada per garantire la sicurezza cittadina.

Le dichiarazioni

“Garantire la sicurezza sulle nostre strade è un impegno concreto che portiamo avanti ogni giorno e questi velobox rappresentano un passo importante per tutelare i cittadini e promuovere una circolazione più responsabile. Per tali ragioni l’intervento viene effettuato nei punti più critici del territorio, dove i rischi per pedoni e ciclisti sono maggiori”, hanno dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella e l’Assessore alla Mobilità, Luca Quattrocchi.