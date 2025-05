Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E19 – La seconda della lista

22:30 Che Dio ci aiuti – S8E20 – Nella mente e nel cuore

23:35 Porta a porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a porta

Rai 2

20:15 Eurovision Song Contest 2025 – Anteprima 2a Semifinale

20:30 TG2 20.30

21:00 Eurovision Song Contest 2025 – 2a Semifinale

23:15 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:35 Come ridevamo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 2025 – Quarti: Sinner – Ruud (seconda parte)

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

01:18 Found

Canale 5

20:01 TG5

20:40 Striscia la notizia

21:35 Guinness – Lo show dei record

00:51 TG5

01:37 Striscia la notizia

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Senza rimorso

23:42 Gravity

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Cucine da incubo

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Comedy Match

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:10 Transformers: L’ultimo cavaliere

00:30 xXx – Il ritorno di Xander Cage

Rai 4

20:34 Criminal Minds XIII ep.11

21:21 Déjà Vu – Corsa contro il tempo

23:25 The Misfits

01:01 Anica appuntamento al cinema

01:04 Criminal Minds XIII ep.11

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:15 48 ore

23:19 Daylight – Trappola nel tunnel

01:31 Oltre ogni regola

Rai 5

20:24 Overland L’estremo Sud – Est asiatico tra mare e terra – E5 Cambogia: Angkor, ombre della guerra e rinascita – 10/08/2016

21:17 Che Storia è la Musica

00:23 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star

Rai Movie

21:10 Patton, generale d’acciaio

00:05 Torna a settembre

Rai Premium

20:20 Il Restauratore – S2E6 – Il vecchio e il cane

21:20 Master Crimes – S1E3 – Sarai un uomo

22:15 Master Crimes – S1E4 – Sotto pressione

23:10 Perduta nel Vermont

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

23:15 Anatomia di una caduta

01:50 Porno: un affare sporco

Twentyseven

20:22 Monk

21:15 Il castello

23:50 Il Re dei Re

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Sulle ali delle aquile

22:45 Guerra e Pace

23:10 Documentario

00:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:15 Un povero ricco

23:05 La patata bollente

01:15 This Is Us

La 5

20:11 Uomini e donne

21:38 A piedi nudi

23:31 Appuntamento con l’@more

01:12 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: e poi

01:25 Vite al limite

Cine34

21:00 Doppio agguato

00:51 I babysitter

Focus

20:34 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:25 Storie segrete – PrimaTv

22:11 Isola di Pasqua – Il mistero delle origini

23:28 Freedom – Oltre il confine

01:56 Clima pazzo, pazzo clima

Giallo

21:10 Vera

23:10 Le indagini di Roy Grace

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 The Closer

21:14 Found – PrimaTv

23:00 C.S.I. Miami

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Noi

23:36 Tremors

01:38 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: Australia

23:15 La febbre dell’oro: la sfida di Parker

01:15 Real Crash TV: World Edition

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La rivolta dei boxer

21:10 RAInchieste p1 TV7 1963-70: Sergio Zavoli

22:05 a.C.d.C. Lady Sapiens

23:05 Italia viaggio nella bellezza – Giacomo Boni, l’archeologo del Foro Romano – 12/05/2025

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente: La rivolta dei boxer

Mediaset Extra

21:18 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo