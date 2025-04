Velletri, nuovo varco per il tunnel pedonale presso il Nodo di Scambio

Velletri – Dopo il rinnovo del Nodo di Scambio, presso piazza Martiri di Ungheria, è previsto un nuovo accesso al sottopasso, per il percorso pedonale.

I dettagli

I lavori hanno incluso la riqualificazione del tunnel di collegamento, dotato di nuovo sistema di illuminazione e percorso tattile per non vedenti. All’ingresso è stato installato un tornello con accesso per diversamente abili e un videocitofono per il personale Cotral.

La struttura è stata restaurata, con ripristino delle vetrate e installazione di videosorveglianza. Le pensiline nel piazzale sono state rinnovate con illuminazione notturna e display per informazioni in tempo reale. Inoltre, sono stati creati nuovi spazi per il personale Cotral. Attualmente ci sono nuove modalità di accesso al varco per il tunnel pedonale, che collega il Nodo con la stazione ferroviaria. Il varco è progettato per migliorare il controllo degli accessi e garantire maggiore protezione ai pendolari. Il sistema di infomobilità con pannelli digitali e nuova segnaletica faciliterà l’orientamento dei viaggiatori. L’accesso è possibile esclusivamente con la tessera sanitaria o con la carta d’identità elettronica (codice fiscale), a partire dalla mattina del 26 aprile.

La dichiarazione

“Questo nuovo accesso al sottopasso è fondamentale per garantire sicurezza e una maggiore funzionalità del servizio. L’intervento si rende necessario per la riqualificazione del Nodo di Scambio, in quanto garantisce alla città un’infrastruttura moderna, accessibile e orientata alla mobilità sostenibile”, hanno dichiarato il Sindaco di Velletri Ascanio Cascella e l’Assessore a Parcheggi e Trasporti Luca Quattrocchi.