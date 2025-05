Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E2 – Se vuoi morir

23:35 Porta a Porta – Puntata del 14/05/2025

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:40 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 2025 – Quarti: Musetti – Zverev

23:15 Linea di confine – Sergio Marchionne

00:40 Storie di donne al bivio Mercoledì

01:48 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6698

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:59 La vendetta di Luna

Canale 5

20:01 TG5

20:25 Striscia la notizia

20:39 Milan – Bologna

23:00 Coppa Italia Live

00:22 TG5

01:03 Striscia la notizia

01:25 Uomini e donne

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Il principe cerca moglie

23:51 Il principe delle donne

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:45 Sognatori

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:30 Ma come fa a far tutto?

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Like A Star

00:45 Comedy Match

20 — Venti

20:00 Coppa Italia Live

20:36 THE BIG BANG THEORY

21:08 xXx – Il ritorno di Xander Cage

Rai 4

20:34 Criminal Minds XIII ep.10

21:20 S.W.A.T. S1E22 – Fake News

22:04 S.W.A.T. S2E1 – Trema la città

22:47 S.W.A.T. S2E2 – Senza scelta

23:31 Last Man Down

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 Tar

00:28 Scuola di cult

00:41 Blue Jasmine

Rai 5

20:21 Overland L’estremo Sud-Est asiatico tra mare e terra E4 Malesia del 27/07/2016

21:15 Ezio Bosso. Le cose che restano

23:00 Come ridevamo – Puntata del 08/05/2025

23:51 Sean Connery vs. James Bond

00:46 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

Rai Movie

21:10 Black Dahlia

23:14 Movie Mag

23:40 Tutti lo sanno

Rai Premium

20:20 Il Restauratore – S2E4 – Codice d’onore

21:20 Audiscion – Puntata del 12/05/2025

23:35 Crociere di Nozze – Provenza

01:15 Storie Italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Killing Salazar

23:15 Malizia erotica

Twentyseven

20:25 Monk

21:17 Il Re dei Re

00:33 Miss Detective

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 L’orgoglio di un padre

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:15 Cose nostre – Malavita

23:15 The Women

La 5

20:10 Uomini e donne

21:38 Ho cercato il tuo nome

23:39 The royal saga – PrimaTv

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 L’uomo di 450 kg

00:55 Il tumore da 90 chili

Cine34

21:00 Una donna per amica

22:51 Com’e’ bello far l’amore

00:49 La moglie in bianco… l’amante al pepe

Focus

20:34 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:25 Il re degli ippopotami

22:24 Gli animali piu’ pericolosi

23:32 I grandi enigmi della storia

01:34 Clima del terzo tipo

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Vera

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 The Closer

21:14 Law & Order: Unità Speciale – PrimaTv

23:03 C.S.I. Miami

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 Tremors

23:16 THE BIG BANG THEORY

01:34 One Piece

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

00:10 Real Crash TV: World Edition

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia del 14 maggio 2025

20:30 Passato e Presente: 1258. I Mongoli distruggono Baghdad

21:10 Cortina nella Grande Guerra – Montagne amate, montagne armate

22:00 Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera

23:35 5000 anni e + Colombo e Santo Domingo

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:55 Passato e Presente: 1258. I Mongoli distruggono Baghdad – 14/05/2025

01:30 a.C.d.C. Medioevo da non credere

Mediaset Extra

21:20 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

