Roma – Agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, nel corso dei controlli di polizia amministrativa, nell’area del mercato di Labaro, a Largo Nimis, ha individuato un’autovettura che, in sosta lungo il ciglio del marciapiede, era stata adibita completamente come banco di vendita di prodotti ortofrutticoli.

Roma. Vendita abusiva di frutta e verdura al mercato: quintali di alimenti sequestrati e devoluti in beneficenza. Intervengono gli agenti della Polizia Locale

Avviati gli accertamenti del caso, il venditore, cittadino italiano di 48 anni, è risultato sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, motivo per cui è stato sanzionato per un importo pari a 5mila euro.

Gli operanti hanno proceduto al sequestro della merce posta in vendita, oltre 3 quintali tra frutta e ortaggi, unitamente all’attrezzatura in metallo utilizzata per esporre i prodotti.

Considerata la natura deperibile degli alimenti, gli stessi sono stati devoluti in beneficenza, a mezzo di consegna diretta effettuata dagli stessi agenti.

