Roma. Open Day informativo gratuito sulla balbuzie: info sull’evento

Un’opportunità importante per chi affronta le difficoltà legate alla balbuzie e desidera riscoprire il piacere di comunicare liberamente. Psicodizione organizza un Open Day gratuito dedicato a bambini, ragazzi e adulti che vivono questo disturbo e alle loro famiglie. L’evento si terrà presso il Centro congressi Cavour, in Via Cavour 50 a Roma, dalle 17.30 alle 20.30.

Un incontro per conoscere, informarsi e confrontarsi

Durante l’Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare professionisti, ascoltare le testimonianze di chi ha già intrapreso il percorso e oggi non convive più con i limiti che la balbuzie crea. Potranno, inoltre, ricevere informazioni scientifiche su come affrontare e superare tale neurodivergenza e confrontarsi con esperti specializzati che possono dare supporto. In oltre 20 anni, infatti, Psicodizione ha aiutato più di 8.600 persone a superare la balbuzie.

Oltre alla condivisione spontanea tra i presenti si terrà una conferenza informativa. Tra i temi trattati segnaliamo Comprendere la balbuzie: in cui si esploreranno le cause e i meccanismi interni di chi vive questa condizione, nonché i luoghi comuni ad essa associati; Impatto sulla vita quotidiana: dove si osserverà come la balbuzie possa influenzare la comunicazione, le relazioni personali e le opportunità di studio e professionali; Riabilitazione dalla balbuzie: in cui verranno fornite informazioni sull’approccio terapeutico e sugli strumenti che possono essere acquisiti per comunicare con efficacia e superare questa problematica. Argomenti questi introdotti dalla dott.ssa Chiara Comastri, Psicologa ex balbuziente, ad oggi una delle maggiori esponenti italiane in questo ambito con esperienza ventennale nel trattamento della balbuzie. Tiene conferenze di rilevanza internazionale sull’argomento, seminari all’interno delle Università e sessioni di formazione per operatori e pediatri. La conferenza procederà con l’intervento del dott. Giuseppe Quaratino, Psicologo che guiderà i presenti nella comprensione di questo disturbo partendo dalla sua esperienza personale di balbuzie risolta e mettendo in campo la formazione specifica e l’esperienza ottenuta nell’insegnamento del percorso di riabilitazione.

Di seguito gli appuntamenti dell’Open Day:

17.30 – 18.30 Incontriamoci per conoscerci e condividere esperienze professionali e umane;

18.30 – 20.30 Il metodo Psicodizione: conoscerlo per comprendere come superare la balbuzie.

La disfluenza può essere una sfida nel percorso educativo e lavorativo, ma non dovrebbe mai essere un ostacolo insormontabile. È cruciale comprendere che questo disturbo non definisce la persona, il suo valore, la sua capacità di apprendere e di eccellere. Esiste, infatti, ed è concreta la possibilità di superare tale difficoltà.

Il lavoro di riabilitazione deve consentire alla persona di non avvertire più la sensazione del blocco anticipatorio che si manifesta in mente ed insegnare ad utilizzare l’ansia e l’emotività a proprio vantaggio, potenziando le abilità comunicative personali e l’autostima. L’obiettivo è che ognuno sia libero di compiere serenamente le proprie scelte, realizzare il proprio pieno potenziale e contribuire positivamente alla società.

Conoscere chi ha già superato questo ostacolo, confrontarsi con professionisti qualificati, scoprire che non si è soli e che superare questa difficoltà è possibile, può rappresentare il primo passo verso una nuova libertà che ogni persona merita di avere.

I posti sono limitati. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione.

Per informazioni: info@psicodizione.it, 327 4915008 e 011 0466223

Psicodizione:

Creata nel 2004 dalla dottoressa Chiara Comastri, psicologa e lei stessa ex balbuziente, Psicodizione nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a sapere come superare la balbuzie. Realtà di rilievo in Italia, si adopera per evolvere la cultura e l’informazione per superare disinformazione, discriminazioni e tabù su tale disturbo.

Offre supporto a bambini, ragazzi e adulti con balbuzie e difficoltà di comunicazione.