Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Gerri – S1E2 – Come la neve al Sud

23:30 Storie di sera – Puntata del 12/05/2025

23:55 TG1 Sera

00:00 Storie di sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Audiscion

23:30 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6696

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:59 Domani è un altro giorno

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 L’ isola dei famosi

01:42 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 FBI: Most Wanted – PrimaTv

00:02 Sport mediaset monday night –

00:37 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 Lirica Ucraina

00:55 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Little Big Italy

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:11 Kingsman: Secret Service

23:44 Paradise City

01:44 Arrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds XIII ep.8

21:20 The Roundup: No Way Out

23:06 The Host

01:07 Anica appuntamento al cinema

01:10 Criminal Minds XIII ep.8

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 L’ avvocato del Diavolo

00:12 Benvenuti a Marwen

Rai 5

20:21 Overland L’estremo Sud – Est asiatico – E2 Bangkok, tra i regni del Siam e la vita moderna – 20/07/2016

21:16 Figli del Sole

22:52 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

23:46 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

00:40 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

01:02 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Passione ribelle

23:10 Tombstone

01:30 Mission to Mars

Rai Premium

20:10 Il Restauratore – S1E12 – Un eroe in famiglia

21:20 Perduta nel Vermont

22:50 Il Commissario Dupin – S1E5 – Alta marea

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Red 2

23:30 Il Trono di Spade

01:35 Sex School

Twentyseven

20:16 Monk

21:15 Fermati, o mamma spara

22:56 La tenera canaglia

00:48 Hazzard

01:39 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il miracolo di Fatima

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:20 Papa Luciani – Il sorriso di Dio

LA7d

20:15 Eden – Missione Pianeta

21:15 The Queen – La regina

23:10 A Beautiful Mind

01:45 This Is Us

La 5

20:12 Uomini e donne

21:39 Le pagine della nostra vita

00:11 Quando l’amore arriva in città

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:35 Il tumore da 90 chili

Cine34

21:00 Renegade – Un osso troppo duro

22:56 Vi racconto

23:04 Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso

01:17 Il decimo clandestino

Focus

20:34 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:25 Strange evidence – PrimaTv

22:13 Paranormal Tv – PrimaTv

23:16 Storie segrete

00:13 I disastri che hanno cambiato il mondo

01:12 Clima del terzo tipo

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

TOP Crime

20:13 The Closer

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

23:05 C.S.I. Miami

Italia 2

20:30 Due uomini e 1/2

21:24 One Piece – PrimaTv

23:31 THE BIG BANG THEORY

01:50 One Piece

DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Real Crash TV: World Edition

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia del 12 maggio 2025

20:30 Passato e Presente – Sant’Agostino – 20/07/2020

21:10 Italia viaggio nella bellezza – Giacomo Boni, l’archeologo del Foro Romano

22:05 Storia delle nostre città – Bari. La porta d’Oriente – 07/03/2022

22:55 La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi

23:55 Telemaco – Borgata Paraloup Al riparo dai lupi

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia del 13 maggio 2025

00:30 Passato e Presente – Sant’Agostino – 20/07/2020

Mediaset Extra

21:21 L’isola dei famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:01 L’isola dei famosi – Extended Edition

