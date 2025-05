Ciampino – Arrestato un uomo di circa quarant’anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare, dopo una rapina a mano armata perpetrata presso un supermercato di via Bruxelles.

Ciampino, evade dai domiciliari e rapina un supermercato: arrestato un uomo di circa 40 anni dalla Polizia Locale

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20:00, quando l’esercizio commerciale era prossimo alla chiusura, l’uomo, con il volto travisato da un passamontagna e armato di coltello, ha fatto irruzione nel punto vendita minacciando il direttore e facendosi consegnare l’incasso, pari a circa 340 euro.

Ricevuta la segnalazione, l’Ufficiale di Coordinamento di turno della Polizia Locale, Vice Comm. Alessandro FORTUNA, ha immediatamente inviato sul posto le pattuglie impegnate nel consueto controllo antirapina, che in meno di trenta secondi sono giunte presso il punto vendita e nelle immediate adiacenze dell’abitazione del sospettato, già noto alle forze dell’ordine locali. Il rapinatore, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si era infatti rapidamente allontanato dal supermercato per rientrare nel proprio domicilio, situato nello stesso quartiere, dove era sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Gli agenti della Polizia Locale, hanno fermato il soggetto mentre tentava di nascondere la refurtiva. Immediatamente intervenuta anche una pattuglia della Tenenza dei Carabinieri, il soggetto è stato trasferito, con non poca fatica da parte degli agenti e dei militari, la cui resistenza ha aggravato ulteriormente la propria posizione.

L’immediata perquisizione domiciliare operata dai baschi blu della polizia locale ha consentito di porre sotto sequestro l’arma utilizzata per compiere il reato e di recuperare l’intera somma sottratta che, al termine delle attività di rito, è stata restituita al direttore del supermercato.

Durante l’operazione è stata, inoltre, rinvenuta altra merce sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti, ad opera di entrambe le forze di polizia intervenute, non potendosi escludere che sia provento di altri reati commessi nella medesima zona.

L’intera operazione è stata coordinata dal Primo Dirigente Roberto ANTONELLI, Comandante della Polizia Locale e dal Tenente Nicola RIGO, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Ciampino.

Il soggetto dovrà rispondere dei reati di rapina a mano armata, evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. La posizione dell’arrestato si aggrava ulteriormente considerando lo stato di recidiva e la violazione della misura cautelare cui era già sottoposto. Al termine delle operazioni di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, l’arrestato è stato trasferito presso un istituto penitenziario.

L’arresto rappresenta un importante risultato per la sicurezza della comunità locale, considerando che il soggetto aveva già perpetrato diversi reati nella stessa zona, generando un significativo allarme sociale tra i residenti e gli esercenti commerciali dell’area. L’operazione dimostra l’efficacia del coordinamento tra le forze dell’ordine e l’attenzione costante verso i fenomeni criminali nel territorio.

La Sindaca della città di Ciampino, Avv. Emanuela Colella, ha espresso viva soddisfazione per l’importante risultato conseguito, complimentandosi personalmente con i rispettivi Comandanti delle forze dell’ordine coinvolte nell’operazione, rivolgendo la gratitudine al Comandante Antonelli ed al Comandante Rigo e attraverso loro a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, così come ai Sottufficiali ed ai Militari della Tenenza dei Carabinieri di Ciampino per la professionalità e tempestività dimostrate in questa delicata operazione, sottolineando che l’efficace coordinamento tra le forze di polizia, conferma l’impegno costante delle istituzioni nel garantire la sicurezza del nostro territorio.

Fonte testo e foto: Polizia Locale di Ciampino

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.