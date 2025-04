Sono ben 5 le persone arrestate nelle ultime settimane dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, in esecuzione a tre diverse misure cautelari in carcere spiccate dal Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Gli arresti

Le indagini, svolte dai militari del Nucleo Operativo, della Tenenza di Ciampino nonché della Stazione Carabinieri di Cecchina, anche con intercettazioni e servizi di osservazione e controllo, hanno consentito di individuare i presunti responsabili, italiani, tra i 40 e i 50 anni, di 6 rapine, tutte commesse con uso di armi (pistole o armi bianche) a supermercati, negozi di casalinghi e farmacie di Albano Laziale, Marino e Ciampino, commesse tra agosto scorso e il corrente mese, sottraendo complessivamente circa 5.000 euro di incassi.

In particolare 3 sono i presunti responsabili (due che materialmente eseguivano l’azione ed una donna in gravidanza, con ruolo di “palo”) della rapina ad un negozio di casalinghi di Cecchina, domenica 25 agosto pomeriggio.

Un 40enne di Albano Laziale è stato invece arrestato per 4 rapine, a supermercati e farmacie di Albano e Santa Maria delle Mole, consumate tra dicembre e gennaio scorsi, sempre di domenica pomeriggio, cambiando gli abiti in bagni di alcuni bar, per non farsi riconoscere dalle forze dell’ordine ed utilizzando autovetture a noleggio intestate a prestanomi.

Infine, un 49enne arrestato per la rapina, del 13 marzo scorso, ad una farmacia di via Mura dei Francesi di Ciampino. L’uomo, travisato in volto, entrava nella farmacia e, sotto la minaccia di un coltello, si faceva consegnare dalle casse la somma contante di circa 300 euro.

Continuano i servizi coordinati “ad alto impatto” e di controllo del territorio svolti per l’intera giornata dall’Arma nei Castelli Romani, volti a prevenire fenomeni predatori, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le persone arrestate sono da considerarsi “presunti innocenti” fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.