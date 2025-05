Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:45 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:40 Internazionali BNL d’Italia

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Inimitabili – Arturo Toscanini

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In Mezz’ora

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:24 Zona bianca

00:59 Mia Martini Special

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:28 Guinness – Lo show dei record

00:47 TG5

01:21 Paperissima Sprint

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le Iene presentano: Inside

01:11 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 A Beautiful Mind

23:45 Il talento di Mr. Ripley

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Men in Black: International

23:30 Ultimatum alla Terra

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

21:05 Paradise City

22:55 Senza nome e senza regole

01:20 Arrow

Rai 4

20:31 Fire Country S1E14 – La fiera

21:19 Cut Off

23:38 Elizabeth Harvest

01:29 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Il ponte delle spie

00:03 Scuola di cult

00:17 Il bambino con il pigiama a righe

Rai 5

20:15 Rai 5 Classic Puntata 43

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E11 – Macerata, l’Acropoli delle Marche

22:15 Art Night – Puntata 15 – ICCD

23:19 Il Concorso

01:01 Rai News Notte

01:04 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E11 – Macerata, l’Acropoli delle Marche

Rai Movie

21:10 Taxi Driver

23:10 K-19

01:35 Entrapment

Rai Premium

20:20 Vite in fuga – S1E12 – Wilcock

21:20 Sognando… Ballando con le stelle – Puntata del 09/09/2025

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S7E160

01:30 La Squadra – S6E6

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Conspiracy – La cospirazione

23:25 The Deuce – La via del porno

00:45 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:19 Monk

21:15 La tenera canaglia

23:17 Qualcosa di meraviglioso

01:12 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Quando le mani si sfiorano

23:50 Papa Luciani – Il sorriso di Dio

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple

01:00 Boston Legal

La 5

20:05 La rosa della vendetta

21:10 Quando l’amore arriva in città

23:07 Inga Lindstrom – Benvenuta a Soderholm

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

23:20 Uomo d’acqua dolce

01:06 Piedipiatti

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:26 Freedom – Oltre il confine

00:06 Animali a caccia: Trappole e imboscate

01:12 Gli animali più pericolosi

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:17 The Closer

21:17 Perry Mason: Una ragazza intraprendente

23:18 Maigret e l’ombra cinese

Italia 2

20:18 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:25 The Night Flier – Il volatore notturno

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 I demoni dello sport

01:20 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia dell’11 maggio 2025

20:20 Scritto, letto, detto: Gino Castaldo

20:30 Passato e Presente – Luigi Einaudi, l’economista liberale – 21/03/2024

21:10 Il buco in testa

22:45 Un’epoca nuova – Repubblica. Rinascita di una nazione

23:40 Telemaco – Nel ventre della montagna: il bunker Soratte

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia del 12 maggio 2025

00:25 Passato e Presente – Luigi Einaudi, l’economista liberale – 21/03/2024

01:00 Leone Piccioni

Mediaset Extra

21:21 L’Isola dei Famosi

