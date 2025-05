Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Techetechetè – A gentile richiesta

23:55 TG1 Sera

00:00 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E9 – Caduta libera

22:10 F.B.I. International S4E9 – Il mattatoio

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 BlobFantozzi

20:15 Un Alieno in Patria

21:20 Sapiens, un solo pianeta

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Spes

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:31 American Sniper

00:26 Cellular

Canale 5

20:02 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:40 Amici di Maria

01:45 TG5

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

TV8

21:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:40 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:00 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:03 THE BIG BANG THEORY

21:00 Senza nome e senza regole

Rai 4

20:33 Coroner S3E2 Episodio 2

21:21 Parker

23:21 The Roundup

Iris

21:13 La figlia del generale

23:44 Nessuna verità

Rai 5

21:15 Zio Vanja

22:59 David Bowie: A Reality Tour

23:57 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

Rai Movie

21:10 Un matrimonio mostruoso

22:55 Smetto quando voglio

00:45 After

Rai Premium

21:20 Tutto per mio figlio

23:15 Gerri – S1E1 – I figli sono pezzi di cuore

01:05 La Squadra – S6E6

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Malizia erotica

22:55 Porno: un affare sporco

00:00 Adult Insider

00:40 Sex School

01:10 Sesso prima degli esami

Twentyseven

20:24 Monk

21:18 Qualcosa di meraviglioso

23:21 Wild Wild West

01:13 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Sant’Agostino

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 The Women

23:20 Devious Maids

La 5

20:09 La rosa della vendetta

21:10 Inga Lindstrom – Benvenuta a Soderholm

23:04 X-style

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 L’amore è eterno finché dura

23:33 I due carabinieri

Focus

20:32 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

21:27 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

22:21 I grandi enigmi della storia

23:33 Primo indiziato: La terra!

00:34 Primo indiziato: la terra!

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:05 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 The Closer

21:16 Maigret e l’ombra cinese

23:20 Morte a tempo di rock (Perry Mason)

Italia 2

20:17 Mom

21:15 The Night Flier – Il volatore notturno

23:17 The Visit

01:19 Occhi di gatto

DMAX

20:30 Affari al buio – Texas

21:25 Airport Security: Europa

23:10 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia del 10 maggio 2025

20:20 Scritto, letto, detto: Guido Alfani

20:30 Passato e Presente – Rina Fort. Cronaca di un delitto – 23/02/2024

21:10 Il segno di Venere

22:40 Vittime

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia dell’11 maggio 2025

00:40 Iconologie quotidiane. Joseph Beyus, Sedia con grasso

Mediaset Extra

21:21 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

