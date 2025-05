Roma – Conviveranno oggi, 10 maggio 2025, nella cornice dello Stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio-Juventus ed il torneo degli “Internazionali BNL d’Italia” di tennis.

Roma. Lazio-Juventus all’Olimpico: il programma sicurezza, ecco tutti i dettagli

Sono state varate, all’esito del Tavolo tecnico del Questore, le misure organizzative per la gestione della sicurezza in occasione dei due eventi sportivi che richiameranno un notevole afflusso di pubblico.

Al fine di regimentare l’arrivo nell’area dello stadio dei tifosi delle due squadre di serie A che si confronteranno in campo, sono stati pianificati percorsi dedicati che vedranno i tifosi ospiti raggiungere gli spalti attraverso la direttrice di via dei Gladiatori e di via Morra di Lavriano.

Ai tifosi laziali sarà, invece, riservata tutta l’area esterna di piazza de Bosis, nonché di via De Bosis.

Per un puntuale indirizzamento delle tifoserie si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica delle direttrici di afflusso.

Le aree interessate dai percorsi di afflusso saranno adeguatamente presidiate da un dispositivo di sicurezza che è stato ridisegnato in ragione della singolarità dettata dalla concomitanza dell’appuntamento calcistico con le gare tennistiche, che garantirà continuità dai caselli autostradali fino all’area dell’impianto sportivo.

