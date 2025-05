Roma. Carta d’identità elettronica: info sul nuovo open day

Roma – Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica (Cie) continuano nel fine settimana del 10 e dell’11 maggio, con le aperture straordinarie, nella giornata di sabato 10 maggio, degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI, VII, VIII, XI, XII e XV, degli ex Punti Informativi Turistici (Pit) di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Sonnino e del punto di rilascio di Via Petroselli 52.

Info e dettagli

Gli ex Pit di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Sonnino saranno attivi anche domenica 11 maggio; il punto di rilascio di via Petroselli 52, invece quel giorno resterà chiuso, visto che la partenza della corsa e della passeggiata organizzate nel quadro della manifestazione “Race for the cure” è prevista proprio in via Petroselli.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9.00 di venerdì 9 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 10 MAGGIO 2025:

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00;

Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 16.30;

Municipio VII: la sede di piazza di Cinecittà 11 sarà aperta dalle 8.30 alle 16.30;

Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 8.30 alle 15.30;

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00;

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30;

Municipio XV: la sede di via Enrico Bassano 10 sarà aperta dalle 8.30 alle 16.00.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 CHE SARANNO APERTI SABATO 10 E DOMENICA 11 MAGGIO 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e via Petroselli 52 sabato 10 maggio saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30.

Domenica 11 maggio i primi tre saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30, mentre il punto di rilascio di via Petroselli 52 resterà chiuso.

Foto di repertorio