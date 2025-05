Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Gerri – S1E1 – I figli sono pezzi di cuore

23:35 Storie di sera

23:55 TG1 Sera

00:00 Storie di sera

00:55 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Audiscion

23:30 90°… del Lunedì

00:39 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6691

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:59 N – Io e Napoleone

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:39 Maria Corleone seconda stagione – PrimaTv

23:51 Attenti al gorilla

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 FBI: Most Wanted – PrimaTv

00:02 Sport Mediaset Monday Night

00:38 E-Planet

01:09 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 Siria, la rivoluzione fallita?

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Little Big Italy

01:00 Nudi e crudi

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:10 Bullet Train

23:43 Vendetta

Rai 4

20:32 Criminal Minds XIII ep.3

21:20 The Roundup

23:08 Moonfall

01:15 Anica appuntamento al cinema

01:19 Criminal Minds XIII ep.3

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 Demolition Man

23:44 L’ uomo del giorno dopo

02:52 Note di cinema

Rai 5

20:25 Overland – Le strade degli Inca: Bolivia

21:16 Una voce fuori dal coro

23:02 Movie Mag – Puntata del 30/04/2025

23:30 La storia di Amy Winehouse in dieci scatti

00:24 Rock Legends: Joni Mitchell

00:48 The Great Songwriters: Johnny Marr

Rai Movie

21:10 Vento di passioni

23:25 Il massacro di Fort Apache

01:50 Come le foglie al vento

Rai Premium

20:20 Il Restauratore – S1E2 – Segreti e bugie

21:20 Amore in azione

22:55 Il commissario Dupin – S1E4 – Orgoglio bretone

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 The November Man

23:15 Il Trono di Spade

01:15 Love Jessica

Twentyseven

20:13 Monk

21:14 Bridget Jones’s Baby

23:38 Come ti rovino le vacanze

01:23 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Maria madre di Gesù

LA7d

20:15 Eden – Missione Pianeta

21:15 Perché te lo dice mamma

23:15 Colpevole d’innocenza

01:15 This Is Us

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 The couple – Una vittoria per due

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:35 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Poliziotto superpiù

23:11 Vi racconto

Focus

20:34 Meteo impazzito: Le top ten – PrimaTv

21:25 Strange Evidence – PrimaTv

22:14 Strange evidence

23:15 Storie segrete

00:13 I disastri che hanno cambiato il mondo

01:11 Clima del terzo tipo

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 The Closer

21:16 C.S.I. – Scena del crimine

23:04 C.S.I. Miami

00:56 Morte a tempo di rock (Perry Mason)

Italia 2

20:08 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:30 THE BIG BANG THEORY

01:50 One Piece

DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Real Crash TV

Rai Storia

20:00 Eventi Iconologie quotidiane. Mirabilia Urbis Romae

20:05 Speciale Aldo Moro – 05/05/1978 – Tg Moro 2

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Conclave. Come nasce un Papa – 05/05/2025

21:10 Cronache dalla Storia – 1799. Napoli rivoluzionaria

21:40 Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte

23:10 La fine del nazismo – S4E3 – La caccia all’uomo: la resa dei conti

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

Mediaset Extra

21:09 The Couple (in diretta)

