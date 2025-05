Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi Speciale

22:50 In Fede: Rosario Livatino

23:50 TG1 Sera

23:55 Speciale Tg1 – Il mistero dei Bronzi di Riace

01:05 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E11 – Fiori d’arancio

21:50 N.C.I.S. Origins S1E11 – Il volo di Icaro

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Liberiamo Alberto Trentini – PresaDiretta

21:20 Una casa per tutti – PresaDiretta

23:15 Inimitabili – Luigi Pirandello

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In Mezz’ora

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:30 The couple – Una vittoria per due

01:35 TG5

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:12 Le Iene presentano: Inside

01:05 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Colpevole d’innocenza

23:15 A Civil Action

01:15 Tg La7

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:00 F1 Paddock Live Pre Gara

23:30 F1

01:15 F1 Podio

01:30 F1 Paddock Live Post Gara

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:05 Vendetta

23:06 From Paris With Love

01:01 Supergirl

Rai 4

20:35 Fire Country S1E13 – Drago dormiente

21:22 Wake Up – Il risveglio

22:58 Wolf Hunter

00:32 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 The Crossing – Oltre il confine

23:16 I bambini del treno

01:16 Prova a incastrarmi

Rai 5

20:39 Rai News Giorno

20:41 Rai 5 Classic pt 38

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E10 – Il Comelico

22:14 Art Night Puntata 14 – Francesco Hayez

23:17 Sognare è vivere

00:51 Rai News Notte

00:53 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E10 – Il Comelico

Rai Movie

21:10 Serpico

23:25 Sfida senza regole

01:10 Unico testimone

Rai Premium

20:25 Vite in fuga – S1E4 – Gaeta

21:20 La coppia della porta accanto S1E4

22:10 La coppia della porta accanto S1E5

23:00 La coppia della porta accanto S1E6

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E155

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E156

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

23:20 The Deuce – La via del porno

00:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:20 Alice Little – Storia di un bordello americano

Twentyseven

20:20 Monk

21:15 Come ti rovino le vacanze

23:14 Sergente Rex

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Woman in Gold

23:30 Il diario di una Tata

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca

23:10 Miss Marple: omicidio al vicariato

01:00 Boston Legal

La 5

20:10 La rosa della vendetta

21:10 Un’estate perfetta

22:57 Inga Lindstrom – Segreti

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Ma che bella sorpresa

22:58 Un figlio di nome Erasmus

01:01 La fame e la sete

Focus

20:26 Ufo – i casi italiani ’25

21:26 Freedom – Oltre il confine

00:03 Animali a caccia: Trappole e imboscate

01:10 Gli animali piu’ pericolosi

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 The Closer

21:16 Morte a tempo di rock (Perry Mason)

23:17 Maigret e il vagabondo

01:04 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:17 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:25 Il treno

01:23 Occhi di gatto

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Ultimo

22:45 I demoni dello sport

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Diego Cugia

20:30 Passato e Presente – Superga, la fine del Grande Torino

21:10 Senso

23:05 Un’epoca nuova – Macerie

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Eventi Iconologie quotidiane. Mirabilia Urbis Romae

00:30 Passato e Presente – Superga, la fine del Grande Torino

Mediaset Extra

21:12 The Couple (in diretta)

