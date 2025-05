Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Techetechetè – A gentile richiesta

23:55 TG1 Sera

00:00 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E8 – Un debito

22:10 F.B.I. International S4E8 – Quando meno te l’aspetti

23:00 90°… del Sabato

00:00 Tg2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Un alieno in patria

21:20 Petrolio – Pandemia digitale

23:35 TG3 Mondo

00:00 TG3 Agenda del Mondo

00:05 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Vendetta: Una storia d’amore

23:41 Un alibi perfetto

01:36 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Amici di Maria

00:48 Speciale Tg5

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:19 Animali fantastici e dove trovarli

23:55 Rush Hour – Due mine vaganti

01:45 Monaco

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Il buongiorno del mattino

01:40 Anticamera con vista

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

22:00 F1

23:15 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

23:45 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

NOVE

20:15 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:22 THE BIG BANG THEORY

21:05 From Paris With Love

22:49 Hulk

01:13 Supergirl

Rai 4

20:33 Coroner S2E8 Episodio 8

21:19 Un uomo sopra la legge

23:04 The Outlaws

01:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Xtreme Measures – Soluzioni estreme

23:24 Zodiac

Rai 5

20:47 Giardini fantastici e dove trovarli S4E7 – Il giardino botanico di Rio

21:15 Il Gabbiano (Teatro – Leonardo Lidi)

22:54 La bicicletta di Bartali

23:45 Rock Legends: Simple Minds

00:08 Patti Smith Electric Poet

01:02 Rai News Notte

01:05 Art Night Puntata 14 – Francesco Hayez

Rai Movie

21:10 Una famiglia mostruosa

22:45 Sotto il sole della Toscana

00:35 Il sipario strappato

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E17 – Omnia vincit amor

22:15 Che Dio ci aiuti – S8E18 – Tra bianco e nero

23:05 Champagne – Peppino Di Capri

01:05 La Squadra – S6E3

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Malombra

22:50 Orge di lusso

23:45 Adult Insider

Twentyseven

20:28 Monk

21:15 Sergente Rex

23:14 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

01:05 Hazzard

TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:45 TG 2000

21:10 Giotto, l’amico dei pinguini

22:45 I passi dell’amore

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 American Gigolò

23:20 Devious Maids

La 5

20:12 La rosa della vendetta

21:09 Inga Lindstrom – Segreti

22:58 Undercover Angel – Un angelo dal cielo

00:34 X-style

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 I due carabinieri

23:24 Il tenente dei Carabinieri

01:25 Ecco lingua d’argento

Focus

20:34 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

21:25 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

22:22 I grandi enigmi della storia

23:24 Primo indiziato: La terra!

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:20 The Closer

21:16 Maigret e il vagabondo

22:59 Furto d’autore (perry mason)

00:36 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:21 Mom

21:15 Il treno

23:06 L’uomo invisibile

01:21 Occhi di gatto

DMAX

20:30 Affari al buio – Texas

21:25 Airport Security: Europa

23:15 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto – Lorenzo Mazzonetto

20:30 Passato e presente – 1938: Hitler in Italia

21:10 Il mulino del Po

22:50 Paisan, ciao

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e presente – 1938: Hitler in Italia

Mediaset Extra

21:09 The Couple (in diretta)

