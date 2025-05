Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque

21:30 L’Eredità – Tutti in viaggio

00:05 TG1 Sera

00:10 Tv7

01:20 Cinematografo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Diabolik – Chi sei? 1^ Visione Rai

23:35 Tango

01:00 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6689

21:25 Un posto al sole – EP6690

21:55 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:56 All Rise

01:47 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:00 TG5

20:34 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – Tradimento

21:37 Tradimento – PrimaTv

23:51 The couple – Una vittoria per due

00:10 TG5

00:52 Striscia la notizia

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Rambo 2 – La vendetta

23:18 D-Tox

01:05 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Fratelli di Crozza

23:00 Comedy Match

00:55 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:06 Hulk

23:34 Le Crociate

Rai 4

20:34 Criminal Minds XIII ep.2

21:19 Lady Bloodfight

23:01 White House Down – Sotto assedio

01:09 Anica appuntamento al cinema

01:12 Wonderland pt.30

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:10 L’uomo nel mirino

23:16 Richard Jewell

Rai 5

20:28 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E4 – Assuan

21:16 L’Europa riconosciuta

23:31 Sting Live At Chambord

01:07 Rock Legends: Otis Redding

01:30 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il letto racconta…

22:55 Mona Lisa Smile

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Dalida

Rai Premium

21:20 Champagne – Peppino Di Capri

23:20 Che Dio ci aiuti – S8E15 – Fuori dal mondo

00:20 Che Dio ci aiuti – S8E16 – Mai abbastanza

01:15 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Amanti

23:10 Shame

Twentyseven

21:17 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

23:08 The Man – La talpa

00:36 Hazzard

01:26 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:45 TG 2000

21:10 O’ Jerusalem

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

23:50 Santo Rosario

LA7d

20:15 Eden – Missione Pianeta

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 This Is Us

La 5

20:13 La rosa della vendetta

21:09 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare

23:12 Questione di tempismo

00:48 The Couple (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Case da incubo

23:30 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 La casa stregata

22:46 Le Comiche

00:21 L’ amica di mia madre

01:57 Amore mio non farmi male

Focus

20:40 Meteo impazzito: Le top ten – PrimaTv

21:27 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

22:15 Ingegneria degli Epic Fail

23:08 Enigmi svelati 2

00:52 E-Planet

01:17 Drive Up

01:43 Tg5 start

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 Astrid et Raphaelle

01:25 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:19 The Closer

21:15 FBI: Most Wanted

22:55 C.S.I. Miami

00:36 Found

Italia 2

20:19 Due uomini e 1/2

21:14 L’uomo invisibile

23:26 I morti non muoiono

01:26 One Piece

DMAX

21:25 I demoni dello sport

23:15 Ultimo

00:55 Real Crash TV

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giorgio Amendola, il comunista liberale – 29/02/2024

21:10 Un’epoca nuova – Macerie

22:05 Gli aerei dell’11 settembre

23:35 Eventi Winston Churchill

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Giorgio Amendola, il comunista liberale – 29/02/2024

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

Foto di repertorio