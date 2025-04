Roma – Tragedia senza fine nel pomeriggio di sabato scorso in uno stabile abbandonato: morta una 19enne, dopo essere precipitata dal settimo piano.

Roma, precipita da uno stabile abbandonato: morta una ragazza di soli 19 anni, ecco una prima ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso

Stando a quanto riportato da La Repubblica, la giovane era in compagnia di alcune amiche, forse per fotografare alcuni murales all’interno dell’ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio. La struttura era abbandonata da oltre 20 anni. Inutile ogni tentativo di soccorso: per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per tutti gli accertamenti del caso.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio