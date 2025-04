Paura nella notte a Roma, incendio distrugge lavanderia: evacuate alcune abitazioni

Alle ore 00:55 di oggi, 28 aprile 2025, la Sala Operativa ha inviato in via Avidio Cassio, a Roma, la squadra dei Vigili del Fuoco territoriale di Tuscolano 2 (12/A) con in supporto quella di Tuscolano (3/A), un’autobotte e il carro autoprotettori per l’incendio di una lavanderia, collocata al piano stradale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle Forze dell’Ordine

Nessuna persona è rimasta coinvolta; le fiamme hanno completamente distrutto il locale. I soccorritori, durante le operazioni di spegnimento, hanno fatto evacuare temporaneamente e in via precauzionale alcune abitazioni soprastanti l’attività commerciale a causa del denso fumo.

Sul posto era presente il personale del 118, quello della Polizia di Stato e Roma Capitale.