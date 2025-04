Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Il dietro le quinte di Viva la Danza

20:37 Affari tuoi

21:30 Lassie torna a casa

23:10 TG1 Sera

23:15 Speciale Tg1

00:25 Applausi

01:25 Il caffè

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E10 – Dulcis in fundo

21:50 N.C.I.S. Origins S1E10 – Blue Bayou

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Speciale Blob – Blobfaith

20:30 L’intelligenza delle piante – PresaDiretta

23:15 Onore al merito

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:58 Segreti

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Paperissima Sprint

21:27 Guinness – Lo show dei record

00:34 Pressing

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le Iene presentano: Inside

01:07 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan

01:56 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Una giornata particolare

23:30 Mussolini ultimo atto

01:45 ArtBox

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Robin Hood principe dei ladri

NOVE

21:30 Che tempo che fa – Best of

01:15 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:11 Io sono vendetta

22:50 300

00:52 Supergirl

Rai 4

20:39 Fire Country S1E10 – L’ultimo giorno di Charlie

21:19 Sweet River

23:01 Confessions – Confessioni di un assassino

00:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:15 Il bambino con il pigiama a righe

22:59 Blackkklansman

01:33 L’ assassino di pietra

Rai 5

20:11 El Mesias

20:53 Movie Mag

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E9 – Levanzo, l’isola che non c’è

22:14 Art Night Puntata 13 – Turner

23:17 Il portiere di notte

Rai Movie

21:10 Shaft

22:50 Brooklyn’s Finest

01:05 Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto

Rai Premium

20:25 Lea – Un nuovo giorno – S1E8 – Segni di speranza

21:20 La coppia della porta accanto S1E1

22:10 La coppia della porta accanto S1E2

22:55 La coppia della porta accanto S1E3

23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E153

00:30 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E154

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 Criminal

23:20 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

21:18 Come ti spaccio la famiglia

23:14 Licenza di matrimonio

00:49 Hazzard

01:38 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 I passi dell’amore

23:25 Il processo Percy

01:00 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple: Assassinio allo specchio

23:10 Miss Marple nei Caraibi

01:00 Boston Legal

La 5

20:07 La rosa della vendetta

21:08 Milionario in incognito

22:42 Inga Lindstrom – Estate a Sommerby

00:24 The royal saga

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Come un gatto in tangenziale

23:13 La fame e la sete

00:57 Amici come noi

Focus

20:25 Ufo – I casi italiani

21:26 Freedom – Oltre il confine

23:51 Predatori e prede – L’eterna sfida

01:31 Paradisi selvaggi

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:19 The Closer

21:15 Furto d’autore (perry mason)

23:01 Maigret: Indagine non autorizzata

00:45 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:27 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:19 La zona morta

01:17 Occhi di gatto

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Ultimo

22:50 I demoni dello sport

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Antonio Carioti

20:30 Passato e Presente – La Chiesa di Giovanni Paolo II

21:10 Uomini e no

22:50 Quelli della notte – Puntata del 29/04/1985

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – La Chiesa di Giovanni Paolo II

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

Foto di repertorio