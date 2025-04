In occasione degli eventi legati alle celebrazioni per l’ultimo saluto al Santo Padre, la Polizia Locale di Roma Capitale ha implementato specifiche attività di prevenzione e controllo nell’area circostante piazza San Pietro e in tutte le zone a più altra affluenza, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla salvaguardia dei tanti turisti e fedeli presenti.

Gli interventi e i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale

Durante i controlli di questa mattina, gli agenti delle Unità Speciali, Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e Gssu ( Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana), in servizio di vigilanza nelle vie intorno alla Basilica di San Pietro, hanno fermato due persone di etnia rom per accertamenti, in quanto erano intente a porre in atto comportamenti riconducibili a tentativi di borseggio ai danni dei turisti.

Al termine della Santa Messa esequiale, un’altra pattuglia ha tempestivamente bloccato un cittadino di nazionalità tedesca di circa 40 anni, sorpreso mentre provava ad entrare nella fontana di Piazza Pia. L’uomo è stato identificato e sanzionato in applicazione del vigente regolamento di polizia urbana.

Diverse le unità della Polizia Locale messe in campo anche per i servizi a contrasto dei fenomeni illegali di abusivismo commerciale ed è stata proprio una pattuglia impegnata in tali controlli a trarre in arresto un uomo di 33 anni di nazionalità senegalese con l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto era intento a vendere un grosso quantitativo di prodotti contraffatti, quando è stato fermato dagli agenti, nei confronti dei quali ha reagito con comportamenti aggressivi.

Lo stesso è stato accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti di rito, mentre tutta la merce, principalmente borse e accessori di abbigliamento, è stata posta sotto sequestro.

Nelle ultime 24 ore diversi gli interventi dei caschi bianchi a supporto di molte famiglie e gruppi di fedeli nei pressi delle aree interessate dagli eventi religiosi: vicino la Basilica di Santa Maria Maggiore le pattuglie impiegate nei servizi di controllo nella zona sono riuscite ad individuare tempestivamente alcuni bambini che si erano temporaneamente smarriti tra la folla, garantendo in brevissimo tempo il ricongiungimento con i propri familiari.

Anche nell’area del Vaticano , gli agenti sono intervenuti a supporto di un’ anziana che si era persa, non riuscendo più a ritrovare il gruppo di preghiera con cui la stessa era venuta in visita nella Capitale.

Gli operanti si sono subito attivati e dopo aver rintracciato il suo gruppo, hanno accompagnato la signora nel punto di ritrovo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.