Roma/Vaticano – Nella mattinata di oggi, 26 aprile 2025, si sono tenute le esequie di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile.

Oltre 200mila le persone, tra fedeli e Capi di Stato, presenti a San Pietro per omaggiare il Pontefice appena scomparso.

Fa il giro del mondo la foto che immortala Donald Trump e Volodymyr Zelensky in un colloquio riservato di 15 minuti all’interno della Basilica di San Pietro, a margine dei funerali di Papa Francesco. Al centro, la possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Presenti i principali Capi di Stato a livello mondiale; omaggiano il feretro di papa Francesco anche il presidente Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio dei Miinistri, Giorgia Meloni.

La Messa è stata celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re che, nel corso della solenne celebrazione, ha ricordato gli anni del pontificato di Francesco, davanti ad una Piazza San Pietro gremita di gente.

Per sua volontà, Papa Francesco verrà tumulato nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

L’avviso di Roma Capitale

“Conclusi i funerali di Papa Francesco e il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore. In corso le graduali riaperture al traffico nella zona centrale della città. Regolare la viabilità sulle altre principali arterie cittadine.

Prosegue il presidio Anas sulla propria rete stradale e autostradale, compreso il Raccordo, per garantire il regolare deflusso. Per quel che riguarda il trasporto pubblico nella zona centrale della città, in corso il graduale ripristino delle linee”, è quanto riportato tramite un post Facebook sulla pagina di Roma Capitale.

