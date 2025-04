Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Speciale Porta a Porta

23:20 Mio fratello rincorre i dinosauri

23:55 TG1 Sera

23:58 Mio fratello rincorre i dinosauri

01:10 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E7 – Monumentale

22:10 F.B.I. International S4E7 – Entusiasmo alle stelle

23:00 F.B.I. International S2E17 – L’amante gelosa

23:40 Tg2 Storie. I racconti della settimana

00:30 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Un alieno in patria

21:20 Liliana

23:00 TG3 Mondo

23:25 TG3 Agenda del Mondo

23:30 Meteo 3

23:35 Spes

00:30 Appuntamento al cinema

00:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Inside man

23:52 Il castello

Canale 5

20:01 TG5

20:35 Striscia la notizia

21:35 Amici di Maria

00:46 Speciale Tg5

Italia 1

20:26 NCIS – Unità Anticrimine

21:14 King – Un cucciolo da salvare – PrimaTv

23:08 Due fratelli

01:07 Studio aperto – la giornata

01:19 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

TV8

21:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:45 Nonno questa volta è guerra

NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

01:55 Nudi e crudi

20 — Venti

20:19 THE BIG BANG THEORY

21:05 300

23:10 La guerra dei mondi

Rai 4

21:19 White House Down – Sotto assedio

23:28 Padre

01:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Colpevole d’omicidio

23:10 Formula per un delitto

01:20 The Disaster Artist

Rai 5

20:37 Piano Pianissimo

20:50 Giardini fantastici e dove trovarli S4E5 – Giardini veneziani

21:17 OSN: Valcuha-Mozart

22:20 OSN: La sacralità di Bruckner e Wagner secondo Daniele Gatti – versione postprodotta

23:47 Il sangue e la parola – Non la spada ma la parola illumini la via

Rai Movie

21:10 Il bambino nascosto

23:00 Le cose che non ti ho detto

00:40 Marnie

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E15 – Fuori dal mondo

22:15 Che Dio ci aiuti – S8E16 – Mai abbastanza

23:05 Amore ad Harbor Island

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Illusionist – L’illusionista

23:20 La famiglia Bélier

01:00 La cuoca del presidente

Twentyseven

21:18 Licenza di matrimonio

22:53 Le riserve

00:55 Hazzard

01:42 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Papa Francesco – Un uomo di parola

22:50 Vakhim

00:35 La compieta preghiera della sera

00:55 Santo Rosario

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Qualcosa è cambiato

23:50 Devious Maids

02:20 La Mala Educaxxxion

La 5

20:18 La rosa della vendetta

21:09 Inga Lindstrom – Estate a Sommerby

22:51 Marie is on Fire – Tutto o niente

00:35 X-style

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 Troppo forte

23:15 In viaggio con papà

01:15 Perdiamoci di vista

Focus

20:36 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

21:26 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

23:27 Nostra casa comune, la terra!

00:27 Il mondo visto dal cielo

Giallo

21:10 Tatort Vienna

22:55 Jacobs: un veterinario per agente

00:45 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:22 The Closer

21:15 Maigret: Indagine non autorizzata

22:54 Perry Mason: Partitura mortale

00:38 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:00 Mom

21:15 La zona morta

23:12 L’ultima casa a sinistra

01:19 Occhi di gatto

DMAX

20:30 Affari al buio – Texas

21:25 Airport Security: Europa

23:00 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto – Gerardo Severino

20:30 Passato e Presente – La catastrofe di Chernobyl

21:10 La notte di San Lorenzo

22:55 Quando i tedeschi non sapevano nuotare

23:40 Telemaco – I bambini di Ferramonti

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – La catastrofe di Chernobyl

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

