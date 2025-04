Alatri – Nuovo episodio di atto vandalico nei confronti del personale sanitario della ASL di Frosinone: la denuncia della UIL-FPL.

Si susseguono ormai quasi giornalmente gli atti vandalici ai danni delle automobili appartenenti al personale sanitario dalla Asl di Frosinone.

Questa volta, nella notte appena trascorsa, quella tra il 25 e il 26 aprile 2025, ad essere presa di mira è stata la vettura di un operatore del San Benedetto di Alatri.

Durante l’orario di servizio notturno, all’interno dell’area destinata al parcheggio del personale, qualche malvivente ha mandato in frantumi il finestrino dell’autovettura di un dipendente sanitario che, finito il turno, ha trovato l’amara sorpresa.

E’ questa l’ennesima denuncia della UIL FPL di Frosinone che, attraverso il suo Segretario Generale Maurizio Palombi, ha scritto al direttore generale Dott. Arturo Cavaliere.

“Questo grave episodio, purtroppo non isolato – si legge nella missiva – rappresenta un’ulteriore dimostrazione della crescente mancanza di sicurezza che colpisce i lavoratori della nostra azienda. Tali eventi generano un forte senso di insicurezza e disagio tra i dipendenti, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con impegno e professionalità”.

Nella lettera la UIL FPL torna ad avanzare le richieste, già più volte fatte, per garantire una maggiore sicurezza a chi opera di notte e non solo: “Riteniamo urgente – scrive Palombi – l’adozione di misure concrete per la tutela del personale, come il servizio di sorveglianza nelle aree parcheggio, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e un coordinamento più stretto con le forze dell’ordine”.

Questo episodio fa seguito al furto di automobile che si è verificato qualche ora prima nel parcheggio dello Spaziani di Frosinone, sempre ai danni di un operatore sanitario.