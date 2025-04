Pasqua amara per un’infermiera che opera all’interno dell’ospedale Spaziani di Frosinone: la denuncia dell’UIL FPL.

La vicenda e la denuncia del Sindacato

Finito il proprio turno notturno, dopo essersi diretta verso la propria auto, nel parcheggio interno, si è trovata di fronte alla brutta sorpresa: finestrino lato guida in frantumi e auto vandalizzata, nel tentativo, probabile, di rubare qualcosa al suo interno.

Un danno, l’ennesimo, perpetrato nei confronti di operatori sanitari che continuano a non avere tutele, in balìa delle mire di malviventi che si aggirano durante la notte tra le automobili.

Per l’ennesima volta, la UIL FPL, si trova costretta a fare un appello, dopo i tanti rimasti inascoltati, affinché la Asl, crei un parcheggio dedicato ai lavoratori, appello questo rivolto al neo Direttore Generale affinché, almeno lui, possa avere questa sensibilità e rispondere positivamente ad una esigenza del proprio personale medico e infermieristico.

“Siamo stanchi di dover ripetere sempre le stesse cose, di fare appelli che restano inascoltati ma, ancora una volta, siamo costretti a richiedere qualcosa che, da altre parti, è già attivo, funzionante e scontato: un parcheggio custodito per gli operatori sanitari, in particolare per coloro che lavorano di notte”.

Così il Segretario Generale UIL FPL Frosinone Maurizio Palombi che continua: “Lavorare nella sanità in questa provincia è pericoloso, aggressioni fisiche, auto danneggiate: se vogliamo attrarre medici, infermieri, personale sanitario, non possiamo andare avanti così, occorre sicurezza dentro e fuori le strutture”.