Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Viva la danza

20:37 Affari tuoi

21:30 Fuochi d’artificio – S1E5 – Ribelle

22:30 Fuochi d’artificio – S1E6 – Liberi tutti

23:30 TG1 Sera

23:35 TV7

00:45 Cinematografo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Diabolik – Ginko all’attacco!

23:25 Tango

Rai 3

20:00 Speciale Blob – CineBlob25x80

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6685

21:25 Ora e sempre 25 aprile – Speciale Il cavallo e la torre

23:10 Diari della Liberazione

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarto grado

00:54 Il corpo del Duce

01:56 Come eravamo

Canale 5

20:02 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Riassunto – tradimento

21:39 Tradimento

23:56 Speciale Tg5

00:43 TG5

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Rambo

23:09 13 Hours

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:25 Foodish – Anteprima

20:35 Foodish

21:35 MasterChef Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 Only Fun – Comico Show

01:25 Nudi e crudi

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:05 La guerra dei mondi

23:10 Mad Max: Fury Road

01:14 Supergirl

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.19

21:21 The Ambush

23:10 The Bouncer – L’infiltrato

00:33 Anica appuntamento al cinema

00:37 Wonderland pt.29

00:54 Criminal Minds XII ep.19

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:12 Scarface

00:25 Scuola di cult

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo – S1E4

21:16 La Traviata (Teatro alla Scala – Riccardo Muti)

23:56 Salvator Mundi. Il mistero Da Vinci

01:31 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il trapezio della vita

22:50 Alita – Angelo della battaglia

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Il principe del deserto

Rai Premium

21:20 Amore ad Harbor Island

22:45 Che Dio ci aiuti – S8E13 – Teniamoci stretti

23:45 Che Dio ci aiuti – S8E14 – La via stretta

00:40 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Absolution – Le regole della vendetta

23:00 Born to Raise Hell

00:40 The Expatriate – In fuga dal nemico

Twentyseven

21:12 Le riserve

23:15 The Nice Guys

01:14 Hazzard

TV2000

20:10 TG2 Speciale – Addio a Papa Francesco

20:45 TG 2000

21:10 Francesco

22:55 Speciale Effetto Notte – Francesco raccontato dal cinema

LA7d

20:15 Eden – Missione Pianeta

21:15 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:17 La rosa della vendetta

21:10 Lo stagista inaspettato

23:16 Lo scapolo d’oro

01:08 The Couple (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:25 Malati di pulito

23:20 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 La vita è bella

23:09 Vi racconto

23:21 I piccoli maestri

01:23 Il ritorno del Monnezza

Focus

20:41 Meteo impazzito: Le top ten – PrimaTv

21:26 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

22:14 Ingegneria degli Epic Fail

23:07 Il genio segreto della vita moderna – PrimaTv

00:05 Enigmi svelati

00:57 E-Planet

01:21 Drive Up

Giallo

21:05 Jacobs: un veterinario per agente

22:50 Astrid et Raphaelle

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:22 The Closer

21:14 FBI: Most Wanted

22:52 C.S.I. Miami

00:32 Found

Italia 2

20:01 Due uomini e 1/2

21:15 L’ultima casa a sinistra

23:23 The Hunt

01:05 One Piece

DMAX

21:25 I demoni dello sport

23:35 Lo squadrone

00:45 Border Security: Nord Europa

01:35 Real Crash TV

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Genova la liberazione perfetta

21:10 A 80 anni dalla Liberazione

21:55 Milano in guerra

22:50 La scelta giusta – Polizia nella Resistenza

23:10 L’odissea polacca

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Genova la liberazione perfetta

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

Foto di repertorio