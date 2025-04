Roma – Camere a prezzi vertiginosi in vista dei funerali di Papa Francesco: i dati e la denuncia del Codacons.

I fedeli che vogliono partecipare ai funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile dovranno mettere in conto una spesa per il soggiorno in una struttura ricettiva che può superare in zona Vaticano i 2.500 euro a notte, e potrebbe salire ancora nei prossimi giorni. Lo afferma il Codacons, che in vista dell’evento destinato ad attirare migliaia di visitatori nella capitale sta monitorando l’andamento delle tariffe di hotel, case vacanza e b&b.

Nell’area Prati-Vaticano i prezzi degli hotel per la notte del 26 aprile partono oggi da un minimo di circa 200 euro a camera doppia a un massimo di 2.000 euro, a seconda della tipologia della struttura, mentre per un b&b la spesa varia da 143 a 1.012 euro a notte, e arriva a superare i 2.530 euro per un appartamento di livello più prestigioso – spiega il Codacons – Tariffe che risultano più elevate rispetto a quelle praticate la settimana successiva: ad esempio per dormire in hotel in zona Vaticano la notte di sabato 3 maggio la spesa varia da un minimo di 173 euro a un massimo di 780 euro; in appartamento da 169 a 1.643 euro; in b&b da 121 a 812 euro.

Se invece si prenota oggi un pernotto per la notte del 26 aprile in zona della stazione Termini, il costo di una camera in b&b arriva a 487 euro, per un hotel si spendono fino a 1.831 euro, 1.085 euro per un appartamento.

Se ci si sposta in zona Aurelio, uno dei quartieri più vicini all’area del Vaticano, una notte in hotel costa il 26 aprile da 100 a 503 euro, in appartamento da 150 a 670 euro, in b&b da 127 a 211 euro.

“Le tariffe delle strutture ricettive della capitale hanno già subito rialzi con l’avvio del Giubileo, e ci auguriamo che gli operatori del settore non applichino ulteriori aumenti in vista dei funerali del Santo Padre – afferma il presidente Carlo Rienzi – Continueremo a monitorare i listini del comparto e siamo pronti a denunciare qualsiasi speculazione a danno dei fedeli, i quali possono segnalare alla nostra associazione anomalie e rincari ingiustificati dei prezzi”.

Prati-Vaticano

Hotel da 204 a 1.999 euro

Appartamento da 193 a 2.532 euro

B&b da 143 a 1.012 euro

Stazione Termini

Hotel da 125 a 1.831 euro

Appartamento da 202 a 1.085 euro

B&b da 111 a 487 euro

Aurelio

Hotel da 100 a 503 euro

Appartamenti da 150 a 670

B&b da 127 a 211 euro

* Indagine realizzata sulle piattaforme specializzate nelle date del 22 e 23 aprile 2025. Tariffe per 1 notte in camera doppia

