Morte Papa Francesco, proclamati cinque giorni di lutto nazionale

Proclamati cinque giorni di lutto nazionale, a partire da oggi, 22 aprile 2025, per la morte di Papa Francesco.

Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: ecco cosa è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri

Lutto nazionale di cinque giorni per la scomparsa di Papa Francesco, a partire da oggi: lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri, in occasione delle esequie del Pontefice, che si terranno il prossimo 26 aprile.

Si prevedono quindi bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio nelle scuole. Gli esponenti del Governo sono obbligati a cancellare tutti gli impegni in agenda, garantendo la loro presenza solo ad eventi di beneficenza.

La giornata di lutto nazionale non comporta la chiusura di uffici pubblici e privati, aziende, scuole e delle attività commerciali. Alcuni eventi pubblici, come quelli proposti per l’Anniversario della Liberazione, potrebbero essere sospesi o ridimensionati.

