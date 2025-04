Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Wonder

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mare fuori – S5E9 – L’eco del male

22:25 Mare fuori – S5E10 – Un’altra vita

23:25 Linea di confine – Il delitto di Garlasco

00:50 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6682

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:56 Rivoglio mia figlia

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Striscia la notizia

20:46 Inter – Milan

22:55 Coppa Italia Live

23:52 TG5

00:32 Striscia la notizia

00:57 Uomini e donne

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Il richiamo della foresta

23:10 Qualcosa di straordinario

01:09 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:20 Caravaggio e Pasolini – Ragazzi di vita

00:40 Tg La7

00:50 Otto e mezzo

01:30 ArtBox

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:30 Il matrimonio che vorrei

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Via dall’incubo

23:50 L’Immortale

20 — Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:10 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente

23:21 Jack Ryan – L’iniziazione

01:11 Supergirl

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.19

21:19 S.W.A.T. S1E13 – Barriere

22:01 S.W.A.T. S1E14 – Fantasmi

22:44 S.W.A.T. S1E15 – Soldi facili

23:26 The Nightwatcher

01:12 Criminal Minds XII ep.19

Iris

20:19 Walker Texas Ranger

21:12 Cuori in atlantide

23:01 Psycho

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo – S1E2

21:15 Art Night Puntata 13 – Turner

22:15 Come Ridevamo – Puntata n.17

23:08 Rock Legends: Marvin Gaye

23:31 Elvis Presley ’56 Special

00:31 Damon Albarn, una storia Pop

01:22 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 What’s love?

23:00 Movie Mag – Puntata del 23/04/2025

23:25 Mato Grosso

01:20 Bombshell – La voce dello scandalo

Rai Premium

21:20 Boss in Incognito – Monica Riva – Puntata del 28/10/2024

23:55 Crociere di nozze – Australia

01:35 Storie italiane

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Expatriate – In fuga dal nemico

23:20 La signora del gioco

01:00 Gioco di seduzione

Twentyseven

21:13 Scandalo al sole

23:16 Il diario di Bridget Jones

00:57 Hazzard

01:44 Agenzia Rockford

TV2000

20:10 Addio a Papa Francesco

20:45 TG 2000

21:10 San Pietro

23:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Eden – Missione Pianeta

21:15 Piacere, sono un po’ incinta

23:10 50 volte il primo bacio

01:10 This Is Us

La 5

20:20 Uomini e donne

21:37 All My Life – PrimaTv

23:10 The royal saga – PrimaTv

00:38 The Couple (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 Chirurgia fai da te

00:00 Il bambino senza volto

00:50 L’uomo dai testicoli enormi

01:45 Il bambino senza gamba

Cine34

21:00 Maria montessori una vita per i bambini

23:48 Mio fratello è figlio unico

01:38 Scuola di ladri – Parte seconda

Focus

20:39 Meteo impazzito: le top ten – PrimaTv

21:27 Predatori e prede – L’eterna sfida – PrimaTv

23:06 Hot Roads – Strade di fuoco

00:50 Collision a la gare de Lyon

01:42 Segreti nel ghiaccio

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Vera

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:13 The Closer

21:14 Law & Order: Unita’ Speciale – PrimaTv

22:48 C.S.I. Miami

00:27 Chicago P.D.

01:54 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:25 Due uomini e 1/2

21:15 La figlia della sciamana

23:04 THE BIG BANG THEORY

01:07 One Piece

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE Smackdown

01:05 Real Crash TV

Rai Storia

20:10 Filler Speciali Tg Aldo Moro 23/04/1978

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Gli stranieri nella Resistenza Italiana

21:10 Reduci Le ultime memorie della Seconda guerra mondiale

22:10 Le Frecce Tricolori

23:40 5000 anni e + Angkor, la città divina

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente – Gli stranieri nella Resistenza Italiana

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

