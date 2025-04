Colleferro, controlli pasquali: guida in stato di alterazione, denunciato un uomo

Nella notte fra il giorno di Pasqua e Pasquetta, la volante del Commissariato di Colleferro, impegnata in posti di blocco, ha proceduto al controllo di un soggetto.

I controlli

L’uomo, sin da subito, ha mostrato i chiari atteggiamenti di chi aveva abusato di sostanze alcoliche e psicotropiche. In particolare la pericolosa condotta alla guida e successivamente gli atteggiamenti avuti hanno fatto desumere la necessità di approfondire il controllo.

L’uomo, con già a suo carico numerosi precedenti di polizia proprio per reati connessi gli stupefacenti nonché passate violazioni proprio in merito alla guida in stato di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti, facendo scattare quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria nonché una severa sanzione amministrativa poiché alla guida con patente precedentemente ritirata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.