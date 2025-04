Colleferro. Allacci abusivi alla rete idrica, due denunce: cosa emerge dai controlli

Dopo le importanti operazioni che da diverse settimane stanno interessando l’intero territorio di competenza, continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro anche con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Roma che nella circostanza ha visto particolarmente attenzionato il Comune di Colleferro ed il suo Hinterland, anche in considerazione dell’approssimarsi delle particolari giornate festive.

Controlli a Colleferro, denunciate cinque persone: ecco cosa emerge

I Carabinieri a seguito delle loro attività hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri: 2 cittadini italiani sorpresi dopo essersi allacciati abusivamente alla rete idrica per servire le loro abitazioni; 1 trentenne italiano sorpreso, senza giustificato motivo, nel centro di Colleferro in possesso di un coltello ed un uomo di 35 anni alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida.

Il dispositivo di prevenzione messo in campo dai Carabinieri ha consentito anche di denunciare un uomo che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un discreto quantitativo di stupefacente e materiale per il confezionamento e di segnalarne un altro alla Prefettura di Roma perché’ trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 60 persone e controllati 45 veicoli. Alcuni di questi sono stati sanzionati per delle violazioni al codice della strada con una multa complessiva da 500,00 euro, ritirata una patente di guida e sequestrato un veicolo. Ulteriori controlli sono stati effettuati presso alcune sale slot e videolottery della zona al fine di verificare la presenza di minori all’interno.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.