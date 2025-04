Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Speciale Porta a Porta

21:30 Fuochi d’artificio – S1E3 – Cinquemila stelle

22:25 Fuochi d’artificio – S1E4 – Attraverso la notte

23:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 18 regali

Rai 3

20:20 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6681

21:20 Mission

23:30 TG3 Linea Notte

00:30 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:22 E’ sempre Cartabianca

00:54 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:35 Striscia la notizia

21:36 Tutto quello che ho – PrimaTv

23:47 X-style

00:29 TG5

01:10 Striscia la notizia

Italia 1

20:26 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:10 American Dad!

01:57 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Dinner Club

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:30 L’Immortale

23:40 xXx

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:06 Jack Ryan – L’iniziazione

22:56 Mission: Impossible 2

Rai 4

20:23 Heartland S12E10 – Il cuore ti porta sempre a casa

21:04 Pinocchio

22:46 Incontri ravvicinati del terzo tipo

01:14 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:17 Walker Texas Ranger

21:10 La legge del piu’ forte

22:48 Il grande giorno di Jim Flagg

00:33 Lo specchio della vita

Rai 5

20:31 I Pirenei con Michael Portillo – S1E1

21:17 Veleno

22:55 In spirito

23:10 Mozart: Requiem K626 in Re Min

00:08 OSN: Valcuha-Mozart

01:11 Dorian – L’arte non invecchia S1E5 – Felice Casorati

Rai Movie

21:10 Machine Gun Preacher

23:25 Wargames – Giochi di guerra

Rai Premium

21:20 Il commissario Dupin – S1E3 – Un caffè amaro per il commissario Dupin

22:55 Tutti i sospetti su mio padre

01:40 Don Bosco – E1

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il Trono di Spade

23:30 Nathalie…

01:20 Curiosa

Twentyseven

21:16 Il diario di Bridget Jones

23:01 Ocean’s Thirteen

01:05 Hazzard

01:51 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il processo Percy

22:50 La fattoria dei nostri sogni

00:25 Retroscena

LA7d

20:15 Eden – Missione Pianeta

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 This Is Us

La 5

20:12 Uomini e donne

21:30 The couple – Una vittoria per due

01:16 The Couple (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Tre uomini e una gamba

22:51 Fantozzi alla riscossa

00:21 Toto’ contro Maciste

Focus

20:42 Meteo impazzito: le top ten – PrimaTv

21:27 Nostra casa comune, la terra! – PrimaTv

22:20 Il mondo visto dal cielo

23:18 Come sta il nostro pianeta? – Uno sguardo dall’alto con Luca Parmitano

00:39 Il tesoro delle piante

01:33 Le crash du Concorde

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:23 FBI: Most Wanted

21:14 Chicago P.D.

22:51 C.S.I. Miami

00:31 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:22 One Piece

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE NXT

00:15 Quei cattivi vicini

Rai Storia

20:25 Passato e Presente – Ignazio di Loyola e i gesuiti – 14/05/2018

21:10 Volti dei Vangeli. Gli incontri di Gesù. Vedere per credere

21:35 Iconologie quotidiane. Beato Angelico, Deposizione

21:40 Volti dei Vangeli. Gli incontri di Gesù. Lo stupore e il mistero

22:15 Italia: Viaggio nella Bellezza. Il tesoro degli Este tra Modena e Sassuolo (pt.2)

23:10 Una piccola inestimabile memoria

23:55 La Roma di Raffaello

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Roma Città Aperta – 22/04/2025

01:00 Italiani con Paolo Mieli – Indro Montanelli

01:50 Napoleone II, il grande zero

Mediaset Extra

20:38 PAPA FRANCESCO – COSI NORMALE DA ESSERE SPECIALE

21:21 Le ali della vita

01:01 Padre Pio

