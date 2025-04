Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Il miracolo di Sharon

23:35 TG1 Sera

23:40 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 F.B.I. S7E6 – Perfetta

21:50 F.B.I. International S4E6 – Loro hanno pagato di più

22:33 F.B.I. International S2E15 – Fiducia

23:20 90°… del Sabato

00:20 TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:02 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Un alieno in patria

21:20 Fatima

23:15 TG3 Mondo

23:40 TG3 Agenda del Mondo

23:45 Meteo 3

23:50 Spes

00:50 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Il compagno Don Camillo

23:55 State of Play

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:40 Amici di Maria

00:51 Speciale Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Clifford – Il grande cane rosso

23:21 Immagina che

01:30 Studio aperto – la giornata

01:48 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Best. In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

TV8

21:05 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

21:30 F1

22:55 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

23:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21:30 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

00:35 Apocalypse – Attacco all’Europa

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:00 Knockout – Resa dei conti

23:02 The Chronicles of Riddick

01:10 Supergirl

Rai 4

20:31 Coroner S2E6 Episodio 6

21:19 The Bouncer – L’infiltrato

22:50 G.I. Joe – La vendetta

00:38 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Il caso Thomas Crawford

23:39 Presunto innocente

Rai 5

20:49 Giardini fantastici e dove trovarli S4E3 -Il maestro delle reti

21:16 Sul Lavoro Fondata. Persone, Mestieri, Pensieri

21:57 Racconti Italiani Della Resistenza. L’Ammiraglio (1965)

23:36 7 (Musica sacra)

00:20 Bono: in attesa di un salvatore

Rai Movie

21:10 Matrimonio all’italiana

22:55 Easter Sunday

00:35 La donna che visse due volte

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E13 – Teniamoci stretti

22:20 Che Dio ci aiuti – S8E14 – La via stretta

23:15 Costanza – S1E7

00:10 Costanza – S1E8

01:05 La Squadra – S5E21

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 La signora del gioco

23:05 Thank you for supporting the arts

00:30 Adult Insider

Twentyseven

21:18 Due nel mirino

23:29 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

01:09 Hazzard

01:59 Agenzia Rockford

TV2000

22:00 Gesù di Nazareth

01:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 50 volte il primo bacio

23:20 Devious Maids

La 5

20:05 La rosa della vendetta

21:09 Inga Lindstrom – Segreti inconfessabili

23:03 Marie is on fire – Il mondo è di chi ha coraggio

00:46 X-style

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Body Bizarre

Cine34

21:15 Bianco rosso e Verdone

23:42 Perdiamoci di vista

Focus

20:04 Einstein days ’25 – PrimaTv

20:17 Il mistero della lancia che trafisse Gesù

21:26 Hot Roads – Strade di fuoco – PrimaTv

23:14 Maldives: Water kingdom of the Indian Ocean

00:18 I grandi fiumi della terra

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:05 Jacobs: un veterinario per agente

01:00 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 FBI: Most Wanted

21:15 Maigret: Veleno in famiglia

23:09 Il ritorno di Perry Mason

01:03 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Mom

21:15 La fattoria maledetta

23:13 Nightmare

DMAX

20:25 Basket Zone

20:40 LBA Serie A

23:10 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Giovanni Maria Vian

20:30 Passato e Presente – Gli ultimi giorni di Gesù

21:10 Madonna che silenzio c’è stasera

22:45 Vi ho cercato e siete venuti

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie quotidiane. Piero della Francesca, Resurrezione di Cristo

00:30 Passato e Presente – Gli ultimi giorni di Gesù

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

