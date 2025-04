Colleferro, nuovo appuntamento per la stagione teatrale: in scena “Interno Camera”

Colleferro – Nuovo appuntamento della stagione teatrale di quest’anno: in scena Interno Camera il prossimo 24 aprile, alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto.

Ecco tutti i dettagli sullo spettacolo.

Colleferro, nuovo appuntamento teatrale: la trama del prossimo spettacolo

Marta cede alla stanchezza mentre fa il cambio di stagione; è distesa a terra e non riesce a muovere un muscolo, intanto il telefono non smette di squillare. È una scrittrice alle prese con il suo primo romanzo e per vivere scrive contenuti trash su un sito internet. Pietro non riesce a dormire. Si è licenziato, faceva il pony bike, ma da quando ha rischiato di finire sotto a un camion aveva preso ad andare pianissimo e guadagnava pochissimo. Dottorando in filosofia, scrive da anni una tesi sulla ‘lentezza come valore nella vita frenetica di inizio millennio’, ma non riesce a finirla. Un’esplorazione del concetto di stanchezza, come condizione mentale che influenza il fisico. In una società in cui lo sfinimento è un valore, che impone lo sfiancamento come prova che si è fatto il proprio dovere, l’atto di fermarsi e ritrovare il punto interiore che definisce chi si è, costa più fatica che continuare a correre. E se alla fine della giornata, ormai sfiniti, ci si rendesse conto che la corsa non ha prodotto niente?

Biglietti

Intero: € 20,00 + € 2,00 dp

Ridotto: € 17,00 + € 2,00 dp

Galleria Intero: € 18,00 + € 2,00 dp

Galleria Ridotto: € 15,00 + € 2,00 dp

Ridotto Under 30: € 10,00

I biglietti potranno essere acquistati il giorno dello spettacolo e quello precedente dalle 15.30 alle 19.30 e fino all’orario di inizio dello spettacolo.

Disponibili anche sul sito: www.liveticket.it