Roma, operazione antidroga al Quarticciolo: tre arresti

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, unitamente ai colleghi della Compagnia Roma Casilina, hanno dato vita ad un ampio servizio di controllo al Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree urbane di periferia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Operazione antidroga al Quarticciolo: tre arresti. Sequestrate diverse dosi di hashish, cocaina e crack

Il bilancio dell’attività è di tre persone arrestate, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, due cittadini tunisini di 21 e 23 anni, entrambi con precedenti, a seguito di un controllo d’iniziativa, sono stati trovati in possesso di 10 dosi di crack, 3 dosi di cocaina e 4 dosi di hashish, tutto sequestrato.

Subito dopo, anche un cittadino romano, di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, in quanto sorpreso ad occultare in un vano contatore dell’acqua, 30 dosi di crack, dal peso complessivo di 17g circa, già pronte per la vendita.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 90 persone, controllato 30 veicoli.

Gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti, fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.