Grazie a una mirata e intensa attività di controllo condotta nei diversi quartieri della Capitale dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, negli ultimi giorni, è stato possibile arrestare 31 persone in flagranza di reato, tutte gravemente indiziate per reati inerenti alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati complessivamente centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e 9.280 euro in contanti.

Sesso in cambio di una dose al Quarticciolo: controlli antidroga a Roma, 31 arresti. Ecco i dettagli

In particolare, nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato 9 persone. Tra queste, un 34enne romano, individuato dopo che una donna aveva denunciato ai militari di aver avuto un rapporto sessuale con l’uomo per ricevere in cambio alcune dosi stupefacenti. In seguito, l’uomo l’avrebbe accusata di avergli sottratto parte dello stupefacente e, dopo averla rintracciata, l’avrebbe minacciata con una pistola, pretendendo la consegna di 130 euro. Le indagini immediate dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare il 34enne nel quartiere Centocelle, dove è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, un coltello da cucina e 9 grammi di cocaina nascosti all’interno della scocca del cambio della sua auto.

Sempre al Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino di origine tunisina, in seguito a una segnalazione al 112 da parte di un connazionale. Quest’ultimo aveva denunciato di essere stato aggredito da due persone armate di machete, che gli avevano sottratto 50 euro, uno smartphone, un giubbotto e le chiavi di casa. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i militari sono riusciti a rintracciare uno dei due, trovandolo in possesso della refurtiva, poi restituita, e di 24 involucri di crack pronti per la vendita.

In entrambi gli episodi, gli indagati sono stati arrestati in flagranza di reato in quanto gravemente indiziati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso di ulteriori controlli, i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno infine arrestato altre 8 persone, anch’esse gravemente indiziate per detenzione e traffico di droga.

Complessivamente, tra i vari quartieri della Capitale, ulteriori 11 persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, 5 dai militari della Compagnia di Roma Montesacro, 2 dai militari della Compagnia di Roma Piazza Dante, una persona dai militari della Compagnia di Trastevere, una persona dai Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale e infine una dai militari della Compagnia di Roma Centro.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.