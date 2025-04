Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E13 – Teniamoci stretti

22:40 Che Dio ci aiuti – S8E14 – La via stretta

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Blue Bloods S14E10 – Un anniversario molto speciale

22:07 Blue Bloods S14E11 – Istinto materno

22:57 Blue Bloods S14E12 – Favori sbagliati

23:40 Come ridevamo

00:35 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole

21:25 L’ombra del giorno

23:40 TG3 Linea Notte

00:40 Meteo 3

00:45 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

01:16 Found

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:40 Come un gatto in tangenziale

23:45 TG5

00:33 Tuttapposto

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 The King’s Man – Le origini

00:07 Voyagers

02:15 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 GialappaShow – Anteprima

23:05 GialappaShow

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:10 La mummia – Il ritorno

23:43 Nave fantasma

01:29 Supergirl

Rai 4

20:32 Criminal Minds XII ep.15

21:19 Nessuno ti salverà

22:56 The Belko Experiment – Chi sopravviverà?

00:26 Anica appuntamento al cinema

00:29 Criminal Minds XII ep.15

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 Daylight – Trappola nel tunnel

23:30 Hostage

Rai 5

20:31 Sciarada – Francesco Petrarca e la lingua del Canzoniere

21:16 Nabucco (Daniel Oren – Arena di Verona)

23:37 Damon Albarn, una storia Pop

00:29 Jannacci in L’importante è esagerare – E2

01:01 Cantautori: Giorgio Gaber – Pt2

Rai Movie

21:10 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre

23:00 Il piccolo diavolo

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Il ponte sul fiume Kwai

Rai Premium

21:20 Tutti i sospetti su mio padre

22:55 Il vigneto dell’amore

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Rendel – Il vigilante

23:20 Gioco di seduzione

00:55 Emilienne

Twentyseven

21:14 Tower Heist: Colpo ad alto livello

23:17 La mia Africa

TV2000

20:00 Veglia nell’Orto degli Ulivi dalla Basilica del Getsemani

21:20 Gesù di Nazareth

22:55 Io spero paradiso

00:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in Tribunale

20:45 Ci vediamo in tribunale

21:15 Emily

23:45 Sognando Beckham

La 5

20:11 Uomini e donne

21:39 Flipped – Il primo amore non si scorda mai

23:31 Pleasantville

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: e poi

Cine34

21:00 Padre Pio

00:20 Volesse il cielo

Focus

20:27 Meteo impazzito: le top ten – PrimaTv

21:20 Einstein days ’25 – PrimaTv

21:25 Einstein – Il supercervello – PrimaTv

23:08 Einstein days ’25 – PrimaTv

23:13 Come funziona l’universo – PrimaTv

Giallo

21:10 Vera

23:10 Le indagini di Roy Grace

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 FBI: Most Wanted

21:16 Found – PrimaTv

23:02 C.S.I. Miami

00:55 Law & order: unità speciale

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Grindhouse – Planet Terror

23:24 Wolfhound – Un eroe in lotta per la libertà

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Real Crash TV

Rai Storia

20:05 Iconologie quotodiane. Beato Angelico, ultima cena

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Francesca Romana, una Santa laica – 24/01/2022

21:10 5000 anni e + Angkor, la città divina

22:10 a.C.d.C. Uomini della Penitenza. Chiara e Francesco

22:40 a.C.d.C. Uomini della penitenza. Benedetto e Scolastica

23:10 Cronache eroiche – Eneide 2: un nuovo popolo

23:40 Cronache di donne leggendarie Saffo: la decima musa

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

Foto di repertorio