Dopo settimane di intenso lavoro preparatorio, informazione capillare e una distribuzione dei kit per la raccolta differenziata ancora in corso fino al 26 aprile, il Comune di Segni e Minerva Scarl annunciano con soddisfazione l’avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale.

Segni, al via la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale: i dettagli e le dichiarazioni

Una trasformazione importante che segna l’inizio di una nuova fase nella gestione dei rifiuti, più moderna, efficace e attenta all’ambiente.

A partire dal 28 aprile, tutti i cittadini saranno coinvolti in un percorso virtuoso che punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata, aumentare le percentuali di riciclo e contribuire concretamente alla tutela del territorio.

“Con l’estensione della raccolta porta a porta – afferma il Sindaco di Segni, Silvano Moffa – compiamo un passo importante verso una città più pulita, più efficiente e più attenta al futuro. Ringrazio i cittadini per la partecipazione e la disponibilità dimostrata finora, così come Minerva Scarl per il lavoro di supporto e accompagnamento svolto con professionalità e attenzione”.

Anche l’Assessore all’Ambiente Antonella Iannucci sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo della cittadinanza: “È un cambiamento che richiede collaborazione, ma che porterà benefici tangibili a tutti. L’invito è a ritirare al più presto il proprio kit e a partecipare all’assemblea pubblica del 28 aprile, che sarà l’occasione per confrontarsi, chiarire dubbi e costruire insieme una Segni più sostenibile”.

L’assemblea pubblica si terrà infatti lunedì 28 aprile alle ore 17.00 in Piazza Risorgimento. Sarà un momento aperto di dialogo tra amministrazione, cittadini e Minerva Scarl per presentare tutte le novità, chiarire le modalità del servizio e promuovere una partecipazione consapevole e attiva.

Alessio Ciacci, Amministratore Unico di Minerva Scarl, commenta con entusiasmo: “Segni è una comunità ricca di storia e identità, ed è bello vedere quanto sia pronta oggi a costruire un futuro ancora più attento all’ambiente. Il porta a porta non è solo un cambio di metodo, ma una scelta di responsabilità condivisa che può migliorare la qualità della vita di tutti”.

“Abbiamo lavorato a fianco dell’Amministrazione – aggiunge Massimiliano Massimi, Direttore di Minerva Scarl – per accompagnare ogni passaggio di questa transizione. Il nostro impegno è garantire un servizio efficiente e vicino ai cittadini, mettendo al centro la qualità e la trasparenza”.

La distribuzione dei kit – che include contenitori e materiali informativi – prosegue fino a venerdì 26 aprile. È fondamentale che ogni famiglia ritiri il proprio kit nei tempi previsti, per partire con il nuovo servizio in modo ordinato ed efficace.

Foto di repertorio