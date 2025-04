Segni. Tamponamento all’incrocio di Sacriporto

Segni – Tamponamento nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2025, intorno alle 16.30, all’incrocio della Via Consolare Latina e Via della Mola, in zona Sacriporto, dove due auto si sono scontrate all’altezza del semaforo.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Segni e il personale del 118.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale. Diverse le segnalazioni sul malfunzionamento del semaforo, posto all’incrocio, che sembra risultare guasto e lampeggiante da diversi giorni.

