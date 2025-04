Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 aprile 2025 in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Fuochi d’artificio – S1E1 – Sandokan

22:25 Fuochi d’artificio – S1E2 – La prima missione

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ma… diamoci del tu!

00:10 Stasera c’è Cattelan su Rai2

01:19 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Diabolik: la sentenza – Una coppia felice – Un giorno in Pretura

23:15 A casa di Maria Latella

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:38 Il Turco – PrimaTv

00:15 X-style

00:54 TG5

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Le iene

01:11 American Dad!

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Dinner Club

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 xXx

00:00 xXx 2 – The Next Level

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:09 The Losers

23:09 Mission: Impossible

01:16 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

20:32 Criminal Minds XII ep.13

21:19 Presencias

23:20 Wonderland

23:53 Gretel e Hansel

01:24 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:16 L’ arma della gloria

23:11 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express

00:59 Ancora 48 ore

Rai 5

20:18 J.R.R. Tolkien – Il professore, l’anello e il tesoro

21:14 Ricordi?

23:02 Notte romana

23:15 David Bowie Serious Moonlight Tour

00:44 Rock Legends: Ray Charles

01:07 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Mona Lisa Smile

23:10 La tela dell’assassino

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Chloe – Tra seduzione e inganno

Rai Premium

21:20 Il commissario Dupin – S1E2 – Lunedì nero per il commissario Dupin

22:55 Il circolo degli inganni

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il Trono di Spade

23:30 Venus e Fleur

01:00 Ecstasy

Twentyseven

21:17 Quel mostro di suocera

23:15 Ocean’s Twelve

01:30 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Adult Beginners

22:45 Retroscena

23:20 Un anno con Godot

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 This Is Us

La 5

20:09 Uomini e donne

21:35 The couple – Una vittoria per due

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Il cosmo sul comò

23:08 Fantozzi va in pensione

00:56 I soliti idioti

Focus

20:34 Meteo impazzito: le top ten – PrimaTv

21:25 Maldives: Water kingdom of the Indian Ocean – PrimaTv

22:17 I grandi fiumi della terra

23:32 Ingegneria degli Epic Fail

00:30 Il genio segreto della vita moderna

01:30 La plateforme deepwater Horizon

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:18 The mentalist

21:17 Chicago P.D.

23:02 C.S.I. Miami

Italia 2

20:07 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:43 One Piece

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

01:15 Real Crash TV

Rai Storia

20:05 Speciale Aldo Moro 15/4/78 tg2 Studio Aperto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La papessa Giovanna. Storia di una leggenda – 21/11/2023

21:10 La fine del nazismo – S4E2 – la caccia all’uomo

22:10 1939-1945 La II Guerra Mondiale – Gli internati militari italiani

23:00 Mai + trasmessi 1978 – L’altra New York di Isabella Rossellini

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie quotidiane – Pietro Lorenzetti, l’entrata di Cristo a Gerusalemme

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

