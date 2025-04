Roma, fari puntati sul quartiere Corviale: i controlli

I Carabinieri della Stazione Roma Trullo, con il supporto di altri militari della Compagnia Roma Eur, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Corviale, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione a Corviale

Il bilancio dell’attività è di una persona denunciata alla Procura della Repubblica e due sanzionate in via amministrativa.

Nello specifico, in via Mazzacurati, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, a seguito di un controllo d’iniziativa, hanno denunciato un romano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso un coltello a serramanico, lungo 21 centimetri, che è stato sequestrato.

Poco dopo, invece, due persone, sono state sanzionate in via amministrativa e segnalate al Prefetto, poiché assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo Hashish e marijuana.

Complessivamente i Carabinieri hanno identificato 95 persone, controllato 50 veicoli, e effettuato numerosi posti di controlli, e multato due conducenti al codice della strada.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.