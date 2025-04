Roma, 173 anni dalla fondazione della Polizia di Stato: gli eventi a Corviale

Polizia di Stato a Corviale: questa volta la scena non è stata quella di un’attività operativa, ma il palcoscenico del 173° anniversario della Polizia di Stato, scelto dal Questore di Roma Roberto Massucci per celebrare le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno dedicano energie per il bene della collettività.

La Questura di Roma celebra il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato nel quartiere di Corviale: ecco come si è svolto l’evento

È ancora periferie, quindi, il tema che ha orientato la Questura a condividere un appuntamento così importante per la esaltazione dei valori della professionalità, della cortesia e del rigore che quotidianamente orientano gli agenti a sostegno di chi ha bisogno di aiuto, condividendo la ricorrenza con una realtà, quella dell’Associazione CalcioSociale, che al pari delle istituzioni preposte alla tutela della legalità, spende le proprie energie a beneficio di una realtà urbana difficile, come quella di Corviale.

Solidarietà, umanità ed inclusione sono le parole chiave che hanno motivato e guidato la Questura e l’Associazione di Massimo Vallati nella organizzazione di due momenti celebrativi, che si sono svolti, rispettivamente nella serata del 10 aprile e della mattina di ieri, 12 aprile 2025.

Il primo appuntamento è stato un evento conviviale ispirato dalla finalità di beneficenza.

Invitati dal padrone di casa Massimo Vallati, gli ospiti della cena, tra cui i vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza ed una delegazione di dirigenti della Questura, hanno popolato gli ambienti della palestra del Campo dei Miracoli, condividendone gli spazi con alcuni giovani atleti iscritti alla associazione sportiva.

La serata ha visto il ricavato devoluto a beneficio delle attività dell’Associazione, con pasti preparati da osti di Slow Food Roma e da Dirigenti della Questura stessa.

Nella mattinata del giorno seguente, invece, si è svolta la cerimonia che ha visto operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma premiati per essersi distinti per particolari meriti di servizio, tra i quali anche diversi agenti provenienti da Colleferro e Frascati.

Ciascun premiato, a sigillo della partnership tra la Questura capitolina e l’Associazione Calcio Sociale, è stato accompagnato da un giovane atleta iscritto a quest’ultima realtà.

La cerimonia si è svolta nella cornice del Villaggio della legalità.

L’intera area interna del Campo dei Miracoli, inaugurato dal Presidente della Repubblica il 26 febbraio 2022, è stata infatti allestita con stand tematici della Polizia di Stato, che, esprimendo tutte le declinazioni dell’attività di polizia, ha voluto incontrare circa 1000 studenti frequentatori delle scuole della provincia, per farsi conoscere e conoscere i giovani.

È proprio la saldatura tra istituzioni e giovani la road map condivisa dalla Questura capitolina e l’Associazione presieduta da Massimo Vallati, che, insieme, proseguiranno in una politica di recupero di spazi sociali tesi alla inclusione della promozione dei valori della legalità.