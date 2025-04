Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento.

Guida TV ai programmi in onda stasera,13 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Costanza – S1E7

22:30 Costanza – S1E8

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1 – Il dono

00:45 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E8 – Lily

21:50 N.C.I.S. Origins S1E8 – Mai più segreti

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 L’Italia assetata – PresaDiretta

21:20 Europa, la sfida industriale – PresaDiretta

23:15 Onore al merito

00:00 TG3 Mondo

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:59 The new world – il nuovo mondo

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:29 Guinness – Lo show dei record

00:48 Pressing

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le Iene presentano: Inside

01:12 Britney Spears: La caduta di una stella

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Notre-Dame in fiamme

23:00 L’ingegneria del passato

23:50 La7 Doc

01:15 Tg La7

TV8

20:00 F1 Paddock Live Pre Gara

21:30 F1

23:15 F1 Podio

23:30 F1 Paddock Live Post Gara

00:00 F2

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:05 Gemini Man

23:29 Beast

01:19 Supergirl

Rai 4

20:28 Fire Country S1E6 – Come ai vecchi tempi

21:20 Shut in

22:50 Run

00:24 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Dragon – La storia di Bruce Lee

23:43 La signora dello Zoo di Varsavia

Rai 5

20:46 Movie Mag – Puntata del 09/04/2025

21:15 Salome (Maggio Musicale Fiorentino, 2025)

23:16 Miss Marx

00:59 Rai News Notte

01:01 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E16 versione ridotta

01:58 Art Night Puntata 11 – Da Cimabue a Giot

Rai Movie

21:10 Lawrence d’Arabia

00:55 La tigre e la neve

Rai Premium

21:20 The Voice Senior

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E143

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E144

01:30 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E145

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Vanishing – Il Mistero del Faro

23:20 The Deuce – La via del porno

00:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:30 Love in Porn

Twentyseven

21:18 Dennis la minaccia

23:09 La febbre del sabato sera

01:17 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Exodus – Dei e re

00:15 Jack

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple: Perché non l’hanno chiesto a Evans?

23:10 Miss Marple – Un cavallo per la strega

01:00 Boston Legal

La 5

20:14 La rosa della vendetta

21:10 Rosamunde Pilcher: Valigie e segreti

23:06 Inga Lindstrom – Lettere d’amore

Real Time

20:05 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Tutti a bordo

22:56 Ci vuole un gran fisico

00:36 La dea Fortuna

Focus

20:34 Paranormal Tv – PrimaTv

21:28 Freedom – Oltre il confine

00:05 Predatori e prede – L’eterna sfida

01:55 Santuari della natura

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’ispettore Dalgliesh

TOP Crime

20:17 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Law & order: unità speciale

Italia 2

20:17 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:24 Morte a 33 giri

01:25 Occhi di gatto

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:30 Border Security: Nord Europa

23:30 Lo squadrone

00:35 Avamposti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Luciano Regolo

20:30 Passato e Presente – Il Presidente Roosevelt

21:10 Un sacchetto di biglie

23:00 Un mondo diviso – Terra Santa (pt5)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Il Presidente Roosevelt

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

