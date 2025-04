Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Ne vedremo delle belle

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E5 – Promesse

22:10 F.B.I. International S4E5 – Un futuro radioso

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Un alieno in patria

21:25 Petrolio

23:30 TG3 Mondo

23:55 TG3 Agenda del Mondo

00:00 Meteo 3

00:05 Spes

01:05 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Don Camillo Monsignore ma non troppo

00:07 Il ponte delle spie

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:40 Amici di Maria

00:56 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Super Mario Bros. Il film – PrimaTv

23:17 Wild Wild West

01:23 Miami

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

TV8

20:30 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

20:55 F1

22:20 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

22:45 Operation Fortune

NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:00 Beast

22:57 FORMULA E 2025- MIAMI

00:00 FORMULA E 2025- MIAMI : PODIO

00:19 Into Darkness – Star Trek

Rai 4

20:34 Coroner S2E4 Episodio 4

21:22 Blood Father

22:52 Last Straw

00:16 Anica appuntamento al cinema

00:20 Piove

Iris

21:13 Nessuna verità

23:50 Il rapporto Pelican

Rai 5

20:21 Rai 5 Classic Puntata 16

20:47 Giardini fantastici e dove trovarli S4E1 – Il giardino di Ruth Bancroft

21:14 Un borghese piccolo piccolo (teatro)

22:37 Teatro – La strada più lunga

23:56 Concerto per tutti

00:49 Rai News Notte

00:51 Art Night Puntata 11 – Da Cimabue a Giot

Rai Movie

21:10 Il piccolo diavolo

23:00 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

00:50 L’uomo che sapeva troppo

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E11 – Aiutami

22:15 Che Dio ci aiuti – S8E12 – Rewind

23:05 Costanza – S1E5

00:05 Costanza – S1E6

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Così fan tutte

23:15 I pornodesideri di Silvia

00:55 Adult Insider

Twentyseven

21:18 La febbre del sabato sera

23:46 Rush Hour – Missione Parigi

01:26 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Una campana per Ursli

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Il piacere è tutto mio

23:20 Devious Maids

La 5

20:09 La rosa della vendetta

21:10 Inga Lindstrom – Lettere d’amore

23:08 Aiuto, ho ristretto i miei amici

01:07 X-style

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 Un sacco bello

23:26 Acqua e sapone

01:28 Mi faccio la barca

Focus

20:33 Paranormal Tv – PrimaTv

21:27 Hot Roads – Strade di fuoco – PrimaTv

23:19 Maldives: Water kingdom of the Indian Ocean

00:22 I grandi fiumi della terra

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:05 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 The mentalist

21:14 Maigret e l’amico d’infanzia

23:09 Campioni senza valore

01:05 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:17 Mom

21:15 Morte a 33 giri

23:19 A Quiet Place 2

DMAX

20:30 Affari di famiglia

21:25 Airport Security: Europa

23:10 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Silvio Garattini

20:30 Passato e Presente – L’Albania di Enver Hoxha – 18/02/2020

21:10 Mi manda Picone

23:05 L’ultima frontiera

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 The Couple (in diretta)

Foto di repertorio