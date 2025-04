Velletri, a breve la realizzazione di un parcheggio in zona San Martino

Velletri – La Giunta Comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per la realizzazione di un parcheggio in zona San Martino, area ex Milleluci.

I dettagli sul progetto

L’intervento, dell’importo complessivo di 500.000 euro, sarà interamente finanziato con fondi comunali ed è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di potenziare l’offerta di sosta a servizio del centro storico, attraverso l’individuazione di aree strategiche ancora non edificate e già destinate a servizi per parcheggi.

Tra queste, è stata selezionata l’area compresa tra via San Martino e via Bonese, che si presenta particolarmente adatta alla realizzazione di un parcheggio pubblico per la sua posizione centrale e la vicinanza a importanti strutture pubbliche, come la sede della Polizia Locale, il Commissariato della Polizia di Stato, nonché sedi religiose e amministrative dedicate all’accoglienza e al sostegno alla cittadinanza.

La dichiarazione del sindaco Cascella

“La realizzazione di un parcheggio in zona San Martino rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ambito del progetto volto al rilancio del centro storico, a sostegno dell’accessibilità e a beneficio dei cittadini”. – ha commentato il Sindaco Ascanio Cascella.